Зеленский прибыл в Анкару на саммит НАТО: чего ждать Украине и какие настроения у Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Турции — Анкару, где примет участие в саммите НАТО. У главы государства запланированы переговоры с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

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В первый день саммита запланировано выступление Зеленского на Форуме оборонных индустрий. OBOZ.UA выяснял, чего Украине стоит ожидать от саммита НАТО.

Чего ждет Зеленский

По прибытии в Анкару украинский президент рассказал, что ожидает от саммита НАТО сильных и результативных решений. По его словам, сейчас нужны решения, которые обеспечат людям большую защиту, больше возможностей для обороны и еще более тесное взаимодействие между Украиной, Европой и Америкой.

"Форум оборонных индустрий НАТО, запланированы почти два десятка двусторонних встреч с лидерами, новые Drone Deals и другие договоренности с партнерами. Мы будем неуклонно работать над укреплением ПВО Украины. Новые системы, ракеты к ним, вопросы лицензий на производство — все это наш приоритет. Благодарим всех, кто помогает Украине реальными шагами", — сообщил Зеленский.

Встреча с Трампом и новые кредиты Киеву

На саммите НАТО в Турции также будет присутствовать президент США Дональд Трамп. Ожидается, что Зеленский проведет с ним встречу тет-а-тет, на которойбудут затронуты вопросы дипломатических усилий по скорейшему прекращению российско-украинской войны.

По данным СМИ, отдельная часть итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре будет посвящена войне России против Украины. В документ могут включить тезис о том, что Россия представляет угрозу евроатлантической безопасности, а также обещание государств-членов Альянса предоставить Украине по 70 млрд евро военной поддержки ежегодно в 2026–2027 годах.

По информации CNN, американский президент едет на саммит НАТО в Анкару в "раздраженном настроении", и европейцы опасаются конфликтов. Также CNN со ссылкой на источники утверждает, что из-за Трампа Зеленский не будет участвовать в основных заседаниях.

По данным телеканала, Трамп едет на саммит лишь потому, что администрация президента Турции заявила, что отказ от участия будет воспринят как неуважение лично к Реджепу Тайипу Эрдогану.

Тем не менее, европейские лидеры надеются завершить встречу в Анкаре без серьезных конфликтов, планируя принять новые обязательства в сфере обороны, чтобы "успокоить Трампа". Но в частных беседах признаются, что не уверены, что всё пройдёт гладко, учитывая постоянную критику Трампа в их адрес, в частности из-за отсутствия поддержки войны с Ираном.

Какие встречи запланированы

Президент Владимир Зеленский проведет встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, премьер-министром Канады Марком Карни, премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом, президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Также Владимир и Елена Зеленские примут участие в официальном обеде от имени президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и первой леди Эмине Эрдоган по случаю проведения саммита НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, российские власти развернули масштабную дипломатическую и информационную кампанию накануне саммита НАТО 7–8 июля. Оккупанты в очередной раз пытаются выставить себя "миротворцами", а Украину — главным препятствием на пути к завершению войны.

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