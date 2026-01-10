В Европе бушует зимний шторм: более 10 человек погибли, сотни тысяч домов обесточены. Видео

На этой неделе в результате непогоды по всей Европе погибли более 10 человек. Это – зимний шторм Горетти, который обесточил сотни тысяч домов, и парализовал авиа- и автосообщение на европейском континенте.

Горетти добрался до Европы из Атлантики, принеся на весь континент сильные ветры, дождь и снег. Последние случаи гибели людей из-за шторма зафиксированы в Турции, где власти сообщили о пяти погибших.

Тысячи домов и предприятий на севере Франции и юге Англии до сих пор остаются обесточенными из-за непогоды. Многие люди столкнулись со значительными задержками в транспортном сообщении в других частях Европы.

Во Франции шторм обесточил более 380 тысяч домов (подавляющее большинство – в северной Нормандии), сообщил региональный поставщик электричества Enedis.

По данным властей Франции, в северо-западном регионе Манш зафиксированы порывы ветра скоростью до 216 километров в час. Такой ураган повалил много деревьев.

Практически все школы на севере Франции остаются закрытыми из-за непогоды. А на крайнем северо-западе страны шторм вызвал наводнения и заставил власти закрыть все дороги и порты, включая Дьепп.

Северную Германию шторм накрыл сильным снегопадом и ветром, в результате чего было приказано закрыть школы в Гамбурге и Бремене, а также отменено железнодорожное сообщение.

Немецкая метеорологическая служба предупредила о ветрах "ураганной силы" во всех районах вдоль Северного моря и на юго-западе страны, и добавила, что за последние сутки толщина снега на дорогах в некоторых частях ФРГ достигла 15сантиметров.

Как сообщал OBOZ.UA, Нидерланды также накрыл сильный снегопад. Там из-за замерзания мокрого покрытия началась гололедица – такая зимняя погода вызвала значительные перебои в движении транспорта на дорогах, на железной дороге и в аэропортах. Зарегистрировано большое количество ДТП.

А в Финляндии и Эстонии произошел масштабный сбой в работе электросетей. Здесь серьезный ущерб нанес шторм Ханнес.

