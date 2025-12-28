В Финляндии и Эстонии произошел масштабный сбой в работе электросетей: названа причина

Шторм Ханнес нанес серьезный ущерб электросетям в Финляндии и Эстонии. Энергокомпании и спасательные службы фиксируют значительные повреждения, а восстановительные работы могут занять несколько дней.

Об этом сообщает ряд эстонских и финских СМИ, ссылаясь на комментарии представителей местных энергокомпаний.

Последствия непогоды в Финляндии

По оценке финской энергокомпании Elenia, из-за непогоды произошел крупнейший за последние десять лет сбой систем электроснабжения. По словам руководителя по готовности к чрезвычайным ситуациям Elenia Хейкки Паананена, последствия превысили даже ущерб от шторма Яри, произошедшего в прошлом году. Готовиться к непогоде компания начала еще до Рождества, как только получила первые прогнозы, однако сила стихии оказалась значительно больше, чем ожидалось.

По состоянию на 9:00 28 декабря в Финляндии без электроэнергии оставались около 115 тысяч домохозяйств. Паананен сообщил, что повреждения на местности являются серьезными, а ремонтные работы довольно сложными. От граждан получили около 700 заявок на устранение неисправностей, и ожидается, что их количество почти удвоится.

"Это, безусловно, работа на несколько суток. Нужно время до следующей недели, прежде чем все перебои с электричеством будут устранены", – отметил Хейкки Паананена.

Шторм существенно нагрузил и спасательные службы Финляндии. В регионе Пирканмаа с 20:00 до 08:00 к спасателям поступило почти 600 вызовов. Большинство обращений касались деревьев, упавших на дороги и линии электропередач. Часть вызовов была связана с повреждениями зданий из-за сильного ветра. Кроме Пирканмаа, в Центральной Финляндии, Южной, Северной и Центральной Остроботнии, а также в Сатакунта в целом зафиксировали более 1000 обращений в спасательные службы, связанных со штормом.

Последствия непогоды в Эстонии

Шторм накрыл страну в субботу, 27 декабря и также вызвал значительные перебои с электроснабжением. По состоянию на 6:00 утра воскресенья без света оставались более 14 тысяч клиентов эстонской энергокомпании Elektrilevi. Согласно онлайн-карте компании, в 9:00 без электроэнергии находились более 11 тысяч клиентов, а к 13:00 – около 8 тысяч.

Председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм сообщил, что компания работает в усиленном режиме в две смены. В большей части Эстонии повреждения планируют устранить в течение воскресенья, в Рапламаа – в течение понедельника, а в Ляене-Вирумаа – до вечера вторника.

"Столь сильный ветер увеличивает время устранения аварий, поскольку проведение электромонтажных работ становится опасным для жизни, а безопасность людей для нас важнее всего. Мы также просим всех жителей держаться подальше от оборванных линий электропередачи, поскольку они смертельно опасны", – пояснил Михкель Хярм.

