В ЕС обнародовали план действий по защите от дронов: что он предусматривает

Еврокомиссия представила план действий для противодействия угрозам от беспилотников в ЕС. Документ усиливает сотрудничество между гражданским и военным секторами и дополняет оборонные меры.

План также направлен на развитие европейского рынка дронов и стимулирование инноваций и рабочих мест. Об этом проинформировали в пресс-службе Еврокомиссии, пишет Укринформ

"План действий представляет собой амбициозный план усиления сотрудничества и солидарности ЕС, отвечающий на призывы государств-членов и Европарламента к единому подходу Евросоюза к угрозам, которые создаются дронами", – говорится в заявлении.

Усиление безопасности ЕС и борьба с дронами

Отмечается, что план действий Еврокомиссии призван поддержать государства-члены через скоординированные меры, дополняющие действия правительств, сосредотачиваясь на повышении готовности, развитии систем обнаружения, координации реагирования и укреплении обороноспособности ЕС.

Для улучшения готовности предлагается новый подход к технологическому развитию и быстрому масштабированию промышленного производства, включая гражданско-военное картографирование, Центр передового опыта для испытаний систем борьбы с дронами и запуск Форума промышленности дронов.

Кроме этого, план предусматривает обновление правил для гражданских дронов с мерами по оценке рисков и защиты цепей поставок технологий для дронов и систем противодействия им.

Еврокомиссия планирует защищать критически важную инфраструктуру, в частности, она предоставит операторам четкие рекомендации, запустит пилотные проекты для улучшения морского наблюдения и поможет государствам-членам противодействовать угрозам на больших высотах, например метеорологическим аэростатам из-за пределов ЕС.

В Еврокомиссии подчеркнули, что для эффективного противодействия угрозам критически важным является выявление, отслеживание и идентификация дронов, что требует усиленной ситуативной осведомленности для быстрого реагирования на вражеские беспилотники. Выявление таких угроз будет базироваться на многосенсорном подходе, который сочетает различные технологии с применением искусственного интеллекта.

План действий также поможет государствам-членам ЕС повысить военную готовность через инновации и промышленное сотрудничество, в частности в сфере обеспечения критически важного сырья, а также будет способствовать укреплению экосистемы дронов и налаживанию более тесных связей между правительствами и промышленностью, в частности через Альянс дронов с Украиной.

Российские БПЛА над странами ЕС

В последнее время Россия устроила серию провокаций в Европе. В частности, дроны вторгались на территорию Дании, Польши и Румынии.

В сентябре над двумя странами Северной Европы – Данией и Норвегией было зафиксировано появление неизвестных дронов. Из-за них объявляли тревогу, аэропорты Осло и Копенгагена на несколько часов останавливали работу.

Также международный аэропорт Ольборг на севере Дании приостановил все рейсы в связи с появлением "беспилотников в небе", а в Швеции зафиксировали неизвестные беспилотники над восточным архипелагом Карлскруны. Дрон пролетел непосредственно близко от базы Военно-морских сил Швеции.

Кроме того, Служба общественной безопасности в Вильнюсе зафиксировала три полета дронов вблизи аэропорта. Из-за этого задержали вылет четырех самолетов, а еще три прибыли позже запланированного времени, а на севере Германии над территорией земли Шлезвиг-Гольштайн, граничащей с Данией, были зафиксированы неизвестные беспилотники.

Как писал OBOZ.UA, также несколько раз было нарушено воздушное пространство Молдовы, Румынии, Польши и Латвии. Однако эти инциденты отличаются тем, что здесь доподлинно известно – дроны были российские. Они попали в воздушные пространства этих стран во время атак РФ на Украину, а в случае с Латвией дрон зашел со стороны Беларуси.

