Считался погибшим из-за ошибки теста ДНК: в Минобороны сказали, должна ли семья военного, который живым вернулся из плена, возвращать выплаты государству

В четверг, 5 февраля 2026 года, в Украину из российского плена вернулся военнослужащий 24 отдельной механизированной бригады Назар Далецкий, который с сентября 2022 года считался погибшим. В 2023 году его официально похоронили после опознания по результатам ДНК-экспертизы.

Однако впоследствии выяснилось, что Далецкий жив, а его семью якобы обяжут вернуть "выплаты за гибель военнослужащего" в размере 15 млн грн. Однако, как заявили в Министерстве обороны Украины, сообщения о возврате средств не соответствуют действительности.

"Все причитающиеся выплаты семье защитника были осуществлены в соответствии с действующим законодательством Украины и на основании официально установленных на тот момент обстоятельств. На сегодня в Минобороны отсутствуют правовые основания для пересмотра принятого решения или побуждения семьи к возврату полученных средств", – говорится в сообщении.

Военное ведомство подчеркнуло, что такая ситуация является уникальной и "содержит правовую коллизию, которая требует максимально деликатного и взвешенного подхода". Дополнительно сообщается, что обстоятельства установления факта смерти военнослужащего требуют дополнительного изучения.

Реакция омбудсмена

На эту историю отреагировал омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец, который отметил, что никакого решения об обязательном возврате средств не принято, а семья получила эти деньги законно. К тому же, по его словам, государство пока не имеет четкого механизма действий для таких ситуаций.

"Именно поэтому этот случай должен стать основой для наработки справедливых и понятных процедур – таких, которые будут защищать права Защитников и их семей, а не создавать дополнительную травму", – отреагировал на инцидент омбудсмен.

Напомним, предпоследний обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 2 октября 2025 года. Тогда домой вернулись 205 украинцев. После этого страна-агрессор препятствовала процессу. Только через четыре месяца удалось договориться о новом обмене, и 5 февраля 2026-го были освобождены 157 наших граждан.

Как сообщал OBOZ.UA, процесс обмена "азовцев" сдвинулся с мертвой точки: в Украину вернулись четверо военнослужащих из 12-й бригады спецназначения "Азов". Большинство воинов, попавших в списки обмена 5 февраля, Россия удерживала годами, а некоторых незаконно приговорила к длительным тюремным срокам. Среди 157 наших людей, семеро – гражданские.

