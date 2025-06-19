В Дубае задержали бывшего главу комиссии Интерпола: его подозревают в мошенничестве

В Объединенных Арабских Эмиратах по запросу Франции задержали экс-министра юстиции Молдовы и бывшего председателя Комиссии по контролю за файлами Интерпола (CCF) Виталия Пырлога (2017-2022 гг.). Его подозревают в причастности к масштабной коррупционной схеме, которая позволяла избегать международного розыска.

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Об аресте официально сообщило Министерство внутренних дел ОАЭ 19 июня. Задержание произошло 15 июня в Дубае на основании "красного уведомления" Интерпола, которое инициировали французские власти, в рамках расследования дела о трансграничной коррупции. Пырлогу предъявлено обвинение в мошенничестве, подделке документов и посредничестве во взяточничестве, что, по версии следствия, позволяло преступникам избегать арестов по линии Интерпола.

"Ранее Пырлог занимал должность председателя Комиссии контроля за файлами Интерпола. Сейчас ему предъявили несколько обвинений, включая подделку документов, взяточничество, содействие взяточничеству и мошенничество", – говорится в сообщении.

Как выяснили журналисты Bloomberg, Пырлог – один из организаторов и ключевых участников международной схемы, позволявшей десяткам подозреваемых в тяжких преступлениях, которые находились в международном розыске, выводить себя из базы Интерпола.

Суть схемы заключалась в оформлении фиктивного статуса беженца в Молдове через подставных адвокатов и чиновников в Кишиневе. Все процедуры проводились без реального прибытия подозреваемых в страну, что автоматически блокировало "красные уведомления" в базе Интерпола. За эти услуги клиенты перечисляли деньги на счета компании VR Legal Advisory FZ LLC, зарегистрированной на Пырлога в эмирате Рас-эль-Хайма.

Согласно расследованиям Bloomberg и RISE Moldova, с осени 2022 года бывший министр вместе с сообщниками якобы удалил "красные сообщения" о 26 лицах, объявленных в розыск за различные преступления, включая финансовые махинации и торговлю наркотиками. Среди них:

Андрей Шлякновой – российский банкир, осужденный за хищение 130 млн рублей.

Сергей Шпак, который был осужден в РФ за мошенничество на 1,8 млрд рублей.

Мурат Усекаев – сын бывшего премьер-министра Кыргызстана, подозреваемый в вымогательстве 1 млн долларов.

Сергей Ошеровский – гражданин Украины и Израиля, подозревается в вымогательстве 1 млн долларов.

Чэнь Мулинь – киприото-камбоджийский бизнесмен, фигурант крупнейшего дела о легализации в истории Сингапура.

Дуань Хунтао – акционер китайского банка, подозревается в хищении 358 млн долларов и отмывании 248 млн долларов.

Тарик Кербучи – гражданин Франции, обвиняется в контрабанде трех тонн кокаина.

В ноябре 2024 года Антикоррупционная прокуратура Молдовы наложила арест на имущество Пырлога на сумму 11,7 млн леев. Тогда он уже жил в ОАЭ.

Параллельно с расследованием во Франции, молдавские правоохранители совместно с ФБР провели масштабную операцию по разоблачению коррупционной сети. В июне 2024 года прошли обыски по делу о подкупе чиновников из Молдовы и других стран. Правоохранители сообщили о пяти задержанных, среди которых – глава молдавского бюро Интерпола Виорел Центиу. Позже четырех из пяти задержанных по этому делу освободили из-под стражи, объяснив это отсутствием риска уклонения от правосудия.

Сейчас ожидается экстрадиция Пырлога во Францию, но окончательное решение должен принять суд в ОАЭ. Если вина будет доказана, ему грозит серьезное наказание за масштабное злоупотребление должностью в международных структурах правопорядка.

Кто такой Виталий Пырлог

Виталий Пырлог начал свою карьеру как юридический консультант в частной компании после окончания юридического факультета Свободного международного университета (ULIM) в Молдове. Впоследствии он стал старшим консультантом в Службе документов Администрации президента.

В 2001-2006 годах Пырлог представлял правительство Молдовы в Европейском суде по правам человека и руководил международным отделом в Министерстве юстиции. В сентябре 2006 года его назначили министром юстиции, и он занимал эту должность до 2009 года. После отставки правительства исполнял обязанности премьер-министра в течение одного дня.

После этого он вернулся к частной юридической практике, но не оставлял попыток вернуться в политику: в 2010 и 2014 годах баллотировался в парламент от Коммунистической партии, оба раза безуспешно. В 2012 году подавался на должность генерального прокурора, но его кандидатуру отклонили.

В 2017 году, после того, как депутат Оксана Доменти сложила мандат, Пырлог имел шанс попасть в парламент, но выбрал другой путь – стал директором Службы информации и безопасности Молдовы (СИБ), которую возглавлял всего три месяца.

Между 2017 и 2022 годами занимал должность главы Национальной комиссии по проверке файлов Интерпола, которая контролирует проверку "красных сообщений".

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