Трое аферистов чуть не украли 1500 участков земли по всей Украине: какую схему придумали

В Украине обнаружили преступную группу, которая пыталась присвоить агропредприятие вместе с 1500 земельных участков по всей стране. Аферисты действовали втроем и хотели провернуть схему с помощью поддельной доверенности.

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Об этом сообщает Национальная полиция. Отмечается, что собственник частного предприятия находится за границей еще с 2021 года, чем и решили воспользоваться злоумышленники.

Дельцов задержали в момент, когда они пытались оформить фиктивную продажу компании. Все трое фигурантов вместе обратились к нотариусу для оформления купли-продажи сельскохозяйственного предприятия, которое владеет земельными участками по всей стране, за 800 тысяч грн.

Схему организовал 42-летний киевлянин совместно с двумя своими товарищами 48 и 56 лет. Один из дельцов на основании поддельной доверенности должен был выдавать себя за представителя владельца бизнеса, а другой выступить в роли покупателя.

Всем трем фигурантам уже сообщили о подозрении. Их обвиняют по ч. 2 ст. 15 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – "завершенное покушение на приобретение права на имущество путем обмана (мошенничество), совершенное по предварительному сговору, в крупных размерах, в условиях военного положения".

Санкция этой уголовной статьи предусматривает от 5 до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества. Однако правоохранители отмечают, что указанным подозреваемым грозит до восьми лет тюрьмы.

Это уже не первое громкое задержание мошенников за последние дни. Также 18 июня в Киеве задержали "работников СБУ", которые обманули пенсионерок на более чем 4,5 млн грн. Причастными к этой афере оказались двое безработных жителей Харькова, 36 и 42 лет.

"Сначала потерпевшим звонили и, представляясь сотрудниками спецслужб, требовали у пожилых киевлянок явиться на допрос для дачи показаний о возможном сотрудничестве со страной-агрессором. Поводом для обвинений были приобретенные гражданками биодобавки из навязанных рекламных объявлений, которые якобы изготовлены в РФ... Чтобы доказать свою непричастность, потерпевшие должны были предоставить "правоохранителям" все свои сбережения на так называемую проверку", – рассказали правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, также мошенники маскируются под НБУ и Налоговую. Украинцы уже получают опасные фейковые письма.

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