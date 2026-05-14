Во Франции сняли карантин с круизного лайнера после вспышки вируса: пассажирам возобновили запланированные береговые экскурсии

Во Франции сняли карантин с круизного лайнера Ambition, на борту которого вспыхнул гастроэнтерит. После суток ограничений судну разрешили покинуть порт Бордо и продолжить маршрут в Испанию.

Об этом сообщило Le Figaro. Издание ссылается на администрацию порта Бордо.

Лайнер с более 1700 людьми находился на карантине

Судно британской компании Ambassador Cruise Line, на борту которого находятся более 1700 человек, прибыло в Бордо 13 мая. Оно стояло у причала в центре города после решения префектуры Жиронды поместить корабль на карантин из-за вспышки заболевания среди пассажиров – на борту лайнера зафиксировали массовые случаи заболевания с симптомами вирусного гастроэнтерита.

Судно отправилось в круиз с Шетландских островов 6 мая и перед этим уже заходило в порты Белфаст, Ливерпуль и Брест.

Еще в начале недели среди 1233 пассажиров, большинство из которых – пожилые британцы и ирландцы, начали фиксировать "симптомы расстройств пищеварения". Один из пассажиров, 92-летний мужчина, умер на борту в понедельник, 11 мая, после остановки сердца.

Из-за недостатка первоначальной информации о ситуации на борту и на фоне международного беспокойства из-за вспышки хантавируса на другом круизном судне в Аргентине французские власти решили поместить Ambition на карантин по прибытии в Бордо.

Анализы подтвердили вирусный гастроэнтерит

После проведения анализов медики подтвердили, что на борту произошла вспышка вирусного гастроэнтерита.

Вечером того же дня запрет на высадку пассажиров отменили. В компании Ambassador Cruise Line сообщили, что для здоровых пассажиров возобновили запланированные береговые экскурсии, тогда как для больных продолжили медицинское наблюдение и изоляцию.

Лайнер продолжит маршрут в Испанию

По данным администрации порта Бордо, судно может покинуть город вечером 14 мая, во время прилива на реке Гаронна, что облегчает движение больших кораблей.

Лайнер продолжит движение по первоначальному маршруту и отправится на север Испании, а завершение круиза запланировано в Ливерпуле 22 мая.

