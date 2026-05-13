Еще один 'инфицированный' круизный лайнер: во Франции изолировали 1700 человек после смерти пассажира от кишечной инфекции

Во французском Бордо на борту круизного лайнера на временной изоляции находятся около 1700 человек. Карантинные меры ввели после смерти 90-летнего мужчины, причиной которой предварительно называют гастроэнтерит.

Об этом сообщает BFM. Органы здравоохранения рассматривают возможную проблему с пищевыми продуктами и отрицают связь со вспышкой хантавируса, который ранее зафиксировали на другом круизном судне, следовавшем из Аргентины.

Что известно

Среди 1233 пассажиров круизного лайнера, большинство из которых граждане Великобритании и Ирландии, кроме умершего 90-летнего мужчины, примерно у полсотни людей зафиксировали симптомы желудочно-кишечных расстройств.

Сейчас специалисты проводят дополнительные исследования для проверки возможного наличия норовируса. Также на борту находятся 514 членов экипажа.

Круизный лайнер Ambassador Cruise Line отправился в путешествие 6 мая с Шетландских островов, и сделал остановки в Белфасте, Ливерпуле и Бресте, после чего прибыл в Бордо. В дальнейшем судно должно было продолжить маршрут в Испанию.

В среду лайнер был пришвартован в центре Бордо без дополнительных ограничительных мер на берегу. Предварительные анализы на борту не подтвердили наличия норовируса, однако дополнительные тесты продолжаются в больничном центре Бордо.

"Они (органы здравоохранения. – Ред.) не исключают возможности проблемы с продуктами питания и отвергают любую связь с хантавирусом, который вызвал недавнюю смерть трех пассажиров на борту круизного лайнера MV Hondius, следовавшего из Ушуайи, Аргентина, в архипелаг Кабо-Верде", – отмечается в материале.

По данным источника, пик симптомов рвоты и диареи, пришелся на 11 мая, когда корабль находился в Бресте. В то же время больной умер, до того как судно прибыло в бретонский порт.

Напомним, на круизном лайнере MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, у части пассажиров начали проявляться симптомы уже во время эвакуации. Страны срочно возвращают своих граждан домой, вводя жесткие карантинные меры.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине обнаружили десять больных хантавирусом: двое в Хмельницком и восемь на Черниговщине. В Центре общественного здоровья Минздрава отметили, что речь идет о типе вируса, который передается исключительно от грызунов к человеку. Передачу вируса от человека к человеку в Украине пока не фиксировали.

