В Чехии приняло присягу правительство премьера-популиста Бабиша: чем это может угрожать Украине

В Чехии в понедельник в Праге приняло присягу новое правительство во главе с премьер-министром Андреем Бабишем. Кабинет начал работу после парламентских выборов октября и задекларировал намерение изменить внешнеполитический курс страны, в частности по поддержке Украины и отдельных решений Европейского Союза.

О формировании нового правительства и его программные намерения сообщили чешские и международные медиа после церемонии в Пражском Граде. В материалах отмечается, что новая коалиция имеет парламентское большинство и уже начала реализацию своих политических обещаний.

Новый состав правительства президент Чехии Петр Павел привел к присяге в Пражском Граде. Церемония поставила точку в работе предыдущей проевропейской коалиции под руководством Петра Фиалы.

Андрей Бабиш во время предыдущих заявлений отмечал, что его правительство пересмотрит ряд решений предшественников, в частности в сфере внешней политики и экономики.

Политический разворот

Андрей Бабиш вернулся на должность премьер-министра после победы его движения ANO на октябрьских выборах. Для формирования большинства он договорился о коалиции с двумя меньшими политическими силами – партией "Свобода и прямая демократия" и правой группой "Автомобилисты за себя".

Новая коалиция объединила политические силы, которые критически относятся к нынешней политике ЕС и открыто выступают за пересмотр подходов к войне России против Украины. Сам Бабиш уже ранее заявлял, что Чехия не должна предоставлять Украине финансовую помощь.

Новое правительство состоит из 16 членов. Движение ANO получило восемь министерских портфелей вместе с должностью премьер-министра. Партия "Автомобилисты за себя" контролирует четыре министерства, а "Свобода и прямая демократия" – три.

Министром иностранных дел стал лидер "Автомобилистов за себя" Петр Мацинка, который ранее критиковал политику предыдущего правительства в отношении ЕС и отношений с соседними странами.

Ориентация союзников

Андрея Бабиша считают политиком, близким по взглядам к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и главе правительства Словакии Роберту Фицо. Обе страны отказались от предоставления военной помощи Украине и выступают против усиления санкций ЕС в отношении России.

Ожидается, что новое чешское правительство будет координировать позиции с Будапештом и Братиславой по ключевым внешнеполитическим вопросам. Такой подход, по оценкам обозревателей, может изменить баланс внутри Евросоюза.

Позиция по Украине

Андрей Бабиш публично заявлял об отказе от финансовой помощи Украине со стороны Чехии и о нежелании предоставлять гарантии для кредитов ЕС, привлекаемых для поддержки Киева. Также он дал понять, что его кабинет не поддерживает дальнейшее военное содействие.

Кроме того, Бабиш выразил сомнение относительно продолжения чешской инициативы по поиску и закупке артиллерийских боеприпасов для Украины на рынках за пределами ЕС. По предварительным данным, только в этом году в рамках этой программы удалось привлечь около 1,8 миллиона снарядов.

Партия "Свобода и прямая демократия", которая вошла в коалицию, выступает с резкой критикой членства Чехии в ЕС и НАТО. Ее представители заявляют о намерении добиваться выдворения большинства из более 380 тысяч украинских беженцев, находящихся в стране.

В партии также утверждают, что не считают Россию угрозой для безопасности Европы. В публичных заявлениях отдельные ее члены повторяли тезисы, которые ранее распространяла российская пропаганда.

Энергетика и медиа

Новое правительство пообещало в ближайшее время представить план по снижению цен на электроэнергию. Также коалиция намерена отменить пенсионную реформу и изменить систему финансирования государственного радио и телевидения.

Критики этих инициатив предостерегают, что изменения могут усилить контроль правительства над общественными вещателями. Впрочем, представители коалиции настаивают, что речь идет о повышении эффективности и прозрачности.

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Бабиш ранее заявлял, что не будет отправлять чешских солдат в Польшу и страны Балтии в случае нападения России. До этого Петр Павел давал ему понять, что он не получит должности, если не будет выполнять свои конституционные и правовые обязательства и не решит свой конфликт интересов.