Президент Чехии не будет назначать Бабиша премьером из-за конфликта интересов: что происходит

Президент Чехии Петр Павел в среду, 12 ноября, принял в Пражском замке лидера движения ANO Андрея Бабиша. Глава государства продолжает требовать, чтобы тот публично объявил, как он намерен решить свой конфликт интересов, прежде чем его назначат премьер-министром.

Об этом сообщили на сайте президента Чехии. Павел сказал Бабишу, что как президент он должен выполнить свое обещание соблюдать Конституцию, поэтому хочет, чтобы было понятно, каким именно образом Бабиш будет выполнять свои конституционные и правовые обязательства.

В противном случае назначение его на должность премьера вызовет подозрения в том, что президент создает неконституционное государство.

Павел исходит из обязательного решения Конституционного суда от 2020 года. Оно прямо обязывает президента при рассмотрении кандидатур на должность главы или другого члена правительства учитывать возможный конфликт интересов и возможности его решения.

"Конституционный суд также в целом подчеркнул, что все члены правительства должны выполнять свои публичные функции таким образом, чтобы даже внешне не создавать впечатление конфликта интересов. Это требование прозрачности вытекает из конституционного принципа демократической республики и позволяет общественности критически оценивать, действительно ли публичные функции выполняются в интересах общества, как того требует Конституция", – сказано в сообщении.

Кроме того, отсутствие надлежащего разрешения конфликта интересов может угрожать будущему использованию европейских средств для всей страны.

Если Андрей Бабиш примет меры, которые четко покажут, что он хочет решить конфликт и имеет решение, которое соответствует законам, президент готов без промедления назначить его премьер-министром. При этом Павел понимает, что само решение конфликта интересов имеет свои законные сроки после назначения на должность.

Президент также заслушал комментарии главы движения ANO по проекту программного заявления правительства, которое формируется. В сферах, где Конституция и конституционные обычаи предоставляют президенту возможность координировать и участвовать в обеспечении интересов Чехии, Павел попросил правительство учесть его позицию в будущем проекте текста. Речь идет прежде всего о внешней политике и политике безопасности.

Напомним: ранее правительство Чехии согласилось уйти в отставку после победы на парламентских выборах партии Андрея Бабиша. Премьер-министр Петр Фиала заявил, что это формальный шаг к передаче власти новому кабинету.

По данным СМИ, правительство Фиалы будет оставаться у власти до назначения команды Бабиша. Процесс может продлиться несколько недель. Также сообщалось, что президент Чехии Петр Павел поручил новоизбранному Бабишу формировать новый состав правительства.

Как сообщал OBOZ.UA, окружной суд города Фридек-Мистек признал виновным мужчину, который напал на лидера движения ANO и бывшего премьера Чехии Андрея Бабиша во время предвыборного митинга. Инцидент произошел 1 сентября этого года в поселке Добрая. Суд назначил нападающему условный срок – 12 месяцев лишения свободы с испытательным сроком два года.

