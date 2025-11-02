В Британии произошла резня в поезде: пострадали десять человек. Фото и видео

В Великобритании накануне, 1 ноября, неизвестные напали на пассажиров поезда, следовавшего из Донкастера в Лондон. Злоумышленники нанесли ножевые ранения по меньшей мере десяти людям.

Видео дня

Травмы, которые получили большинство пострадавших, угрожают их жизни, полиция задержала двух человек по подозрению в причастности к нападению, однако его мотивы до сих пор неизвестны. Подробности сообщает издание ВВС.

Что известно

Трагедия произошла накануне, 1 ноября – в поезде, который в 18:25 отправился из Донкастера до вокзала Кингс-Кросс в Лондоне.

Около 19:40 пассажиры поезда начали звонить в полицию, чтобы сообщить о том, что неизвестные напали на людей и наносят им ножевые ранения. По свидетельствам очевидцев, нападение началось после того, как поезд миновал Питерборо.

Незапланированную остановку поезд сделал в Хантингдоне (графство Кембриджшир), где на платформе его ждали вооруженные полицейские и сотрудники экстренных служб, которые задержали подозреваемых и оказали помощь пассажирам.

Около 21:45 мэр Кембриджшира объявил об аресте двух человек, они находятся под стражей, впоследствии полиция подтвердила эту информацию. Один из свидетелей утверждает, что при задержании правоохранители использовали электрошокер.

Известно, что от действий злоумышленников пострадали десять человек. Травмы девяти из них медики оценивают как представляющие угрозу для жизни.

Пока неизвестны ни личности пострадавших, ни данные о нападавших, ни мотивы преступления. В полиции заявили о расследовании "серьезного инцидента", в котором участвуют сотрудники антитеррористической службы – ведь рассматриваются все возможные варианты "обстоятельств и мотивов".

Главный суперинтендант Британской транспортной полиции Крис Кейси призвал общественность к терпению, поскольку "может понадобиться некоторое время, прежде чем мы сможем подтвердить что-то большее."

По состоянию на утро воскресенья большинство дорог, ведущих к станции, были перекрыты, на месте работают эксперты, приостановлено также курсирование поездов в этом районе.

На нападение отреагировал премьер-министр Кир Стармер. Он заявил, что этот "ужасный инцидент" вызывает "глубокую обеспокоенность", и призвал людей следовать советам местных властей.

