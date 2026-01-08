'Были обсуждены сложные вопросы': Зеленский заслушал доклад Умерова о переговорах во Франции

Двусторонний документ о гарантиях безопасности для Украины уже находится на финальной стадии. Теперь проект мирного соглашения передадут российской стороне на ознакомление.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что Украине удается и в дальнейшем объединять работу европейских и американской команд.

"Совместно обсудили, в частности, документы по восстановлению и экономическому развитию. Были обсуждены и сложные вопросы по базовой рамке для окончания войны, и украинская сторона представила возможные варианты финализации этого документа", – сказал глава государства.

Он добавил, что теперь Вашингтон будет общаться с Москвой, а в Киеве будут ждать результатов фидбэка. Также Украина передаст партнерам информацию о последствиях российских ударов, "которые точно не свидетельствуют, что в Москве пересматривают свои приоритеты".

"В этом контексте необходимо, чтобы давление на Россию росло так же, как интенсивно работают переговорные команды. Реалистичность будущих гарантий безопасности должна быть доказана способностью партнеров уже на этом этапе осуществлять действенное давление на агрессора. Готовим новые соответствующие контакты с партнерами", – подчеркнул Зеленский.

Мирный план Дональда Трампа – последние новости

Напомним, ранее Рустем Умеров провел в Париже разговор со спецпосланниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По результатам переговоров Владимир Зеленский поручил команде переговорщиков обсудить возможные форматы встреч на лидерском уровне между Украиной, государствами Европы и США.

6 января в Париже состоялась одна из крупнейших встреч "коалиции желающих" с участием 27 лидеров государств Евросоюза, НАТО, представителей Турции, Японии, Австралии, Новой Зеландии. Мероприятие началось с незначительным опозданием и длилось около трех часов, завершившись в 20:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, на саммит приехали Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Уиткофф заявил, что американская и украинская стороны "в значительной степени закончили работать" над протоколами по безопасности для мира в Украине, и добавил, что американский президент Дональд Трамп поддерживает достигнутые соглашения по гарантиям безопасности для Украины.

