Подозревается в разбойном нападении на инкассаторов: из Германии в Украину экстрадировали иностранца. Фото

Из Германии в Украину экстрадировали иностранца, который подозревается в разбойном нападении на инкассаторов в Житомире. Кроме указанного нападения фигурант подозревается в покушении на убийство сотрудника правоохранительного органа. В общем подозреваемому инкриминируют нарушения по четырем статьям Уголовного Кодекса Украины.

Об этом рассказали в Офисе генпрокурора Украины. В Нацполиции уточнили, что речь идет о нападении на инкассаторов в Житомире, которое произошло в сентябре 2019 года.

Подробности нападения

Как рассказывают правоохранители, 9 сентября 2019 года сотрудники местной полиции охраны осуществляли сопровождение во время инкассации 150 тысяч гривен. На них напали двое злоумышленников. Вблизи спецавтомобиля один из них ударил водителя, ранил правоохранителя из огнестрельного оружия и отобрал у него пистолет.

Нападавшие были с шевронами СБУ.

Напомним: как рассказывали источники OBOZ.UA, забрать средства они не смогли. Полицейские успели закрыть деньги в специально защищенном отделении автомобиля. После стрельбы преступники скрылись с места происшествия.

Оба преступника оказались иностранцами.

Тогда одного из нападавших полицейские задержали. А вот второй, 29-летний иностранец был объявлен в розыск. Пытаясь избежать ответственности, мужчина долгое время скрывался за границей, отмечают правоохранители.

Розыск нападавшего

Информация о беглеце была предоставлена Интерполу. Однако подозреваемому удавалось несколько лет скрываться за границей,.

В июне 2025 в результате совместной работы следователей, оперативников криминальной полиции, сектора международного полицейского сотрудничества ГУНП в Житомирской области и иностранных партнеров подозреваемого задержали на территории Германии.

А 13 октября 2025 года его передали украинским правоохранителям.

Суд избрал этому подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы.

