Какую функцию на iPhone надо обязательно выключить: это лазейка для хакеров

Смартфоны давно стали хранилищем личной информации — от фото и переписок до банковских реквизитов. В то же время развитие технологий открывает новые возможности не только для пользователей, но и для киберпреступников.

Эксперты отмечают, что многие из пользователей пренебрегают базовыми настройками безопасности, считая устройства Apple априори защищенными. Однако даже одна активная функция может значительно повысить риск взлома. Именно поэтому специалисты советуют обратить внимание на малоизвестную настройку iPhone, которую лучше выключить.

Почему автоматический AirPlay может быть опасным

Киберэксперты обращают внимание на функцию AirPlay, если она настроена в режиме автоматического подключения. По словам генерального директора компании Secure Ideas Кевина Такетта, любой дополнительный канал соединения потенциально создает новую точку входа для злоумышленников. Хотя это не означает, что данные гарантированно будут похищены, сам факт постоянной готовности к подключению увеличивает риски. Особенно это актуально в общественных местах или в среде с большим количеством устройств поблизости. Специалисты подчеркивают: удобство не всегда равно безопасности.

Похожего мнения придерживается и руководитель Parameter Security Дэйв Кронистер. Он объясняет, что автоматическое подключение может быть использовано для атаки без какого-либо взаимодействия с пользователем. В теории хакер способен создать устройство, имитирующее AirPlay-приемник, и воспользоваться уязвимостью для отправки вредоносного кода. В таком случае злоумышленник потенциально получает доступ к значительной части данных на смартфоне. Именно поэтому эксперты считают автоматический режим одним из самых рискованных.

Как выключить AirPlay на iPhone

Специалисты отмечают, что проблему можно легко устранить, изменив настройки AirPlay. Для этого нужно:

Зайти в "Настройки", Выбрать раздел "Общие", Далее — "AirPlay и непрерывность" Перейти к пункту "Автоматически AirPlay". Пользователям предлагаются три варианта: "Никогда", "Запрашивать" или "Автоматически". Самым безопасным считается режим, при котором система не подключается без подтверждения или вообще выключает автоматическую трансляцию.

Эксперты советуют периодически пересматривать параметры безопасности смартфона и не полагаться исключительно на репутацию бренда.

