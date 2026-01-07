До речі, звернув сьогодні увагу до засідання оборонного комітету.

Де, ще за тиждень до голосування:

▪️діючий міністр оборони (це Шмигаль) прозвітував про роботу;

▪️ міністр, який його замінить на посаді (це Федоров) представив свій план подальшої роботи.

Ось тут без політичних оцінок, але взагалі так і мало б завжди бути. Коли один міністр йде і звітує перед комітетом. Нормально. Не 5 хвилин без питань, а ось так. І заздалегідь наступнику передає справи.

Наступник теж представляє детальний план, чим буде займатися на посаді.

В обох випадках члени профільного комітету задають пару годин питання, тому що далі ж їм в цьому приймати активну участь.

Просто я за всю каденцію (а ми вже в ній більше ніж 6-ть років) не памʼятаю хоч один такий приклад.

А це має бути не виключення, а стала практика.