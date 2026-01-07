УкраїнськаУКР
Ярослав Железняк
Народный депутат Украины

Блог | Впервые в истории Украины: здоровый пример, как ведут себя действующий и будущий министры обороны

До речі, звернув сьогодні увагу до засідання оборонного комітету.

Видео дня

Де, ще за тиждень до голосування: 

▪️діючий міністр оборони (це Шмигаль) прозвітував про роботу;

▪️ міністр, який його замінить на посаді (це Федоров) представив свій план подальшої роботи. 

Ось тут без політичних оцінок, але взагалі так і мало б завжди бути. Коли один міністр йде і звітує перед комітетом. Нормально. Не 5 хвилин без питань, а ось так. І заздалегідь наступнику передає справи. 

Наступник теж представляє детальний план, чим буде займатися на посаді. 

В обох випадках члени профільного комітету задають пару годин питання, тому що далі ж їм в цьому приймати активну участь. 

Просто я за всю каденцію (а ми вже в ній більше ніж 6-ть років) не памʼятаю хоч один такий приклад. 

А це має бути не виключення, а стала практика.

