"Банда капельщиков" в Украине действует через Facebook: украинка рассказала, как у нее украли 30 тысяч гривен

В Украине появилась новая схема мошенничества. Злоумышленники ищут своих жертв через соцсети вроде Facebook и TikTok. Сначала предлагают капли, которые способны, например, без операции вылечить катаракту. Как можно дольше заставляют жертву тратить деньги на псевдомедикаменты.

А потом уже от имени правоохранителей предлагают клиентам компенсацию, которую якобы можно получить от задержанной "банды капельщиков". Одной из жертв этой схемы стала украинка Марина Р. (имя изменено). Это произошло накануне праздников. Женщину обманули более чем на 30 тысяч грн.

Кем на самом деле оказались мошенники и какие механизмы введения в заблуждение использовали

Как пенсионерку шантажировали и заставляли платить за плацебо

Марина Р. – 75-летняя женщина, страдающая от катаракты. На один глаз зрение полностью отсутствует. Однажды пенсионерка увидела в Facebook рекламу глазных капель.

"Я увидела их в Facebook. Но они и в TikTok были. И сейчас там есть. По сей день делают рекламу. Вот только название немного другое. А состав один и тот же", – рассказывает женщина об объявлении псевдоврачей.

Эти капли рекламировала вроде бы девушка-"профессор". Уверяла, что через 10-12 дней использования зрение вернется. Марина Р. решила попробовать эти чудо-капли и связалась с продавцами. В свою очередь торговцы каплями использовали типичные маркетинговые и манипулятивные утверждения о "гарантированном эффекте". После консультации с продавцами женщина согласилась на покупку. Получала она капли по "Новой почте", оплачивала наложенным платежом.

"Я их получала на "Новой почте". Ну, и если грубо говоря, то на это все ушло где-то 10-12 тысяч гривен. Это за все время. То есть если добавить еще тысяч восемь, то можно было бы и операцию оплатить", – делится пенсионерка.

Она придерживалась всех рекомендаций мошенников по применению "капель", но зрение не вернулось. Тогда Марина связалась с псевдомедиками и попросила вернуть средства.

Но "капельщики" начали шантажировать женщину. Пригрозили ей судом и конфискацией имущества, если она прекратит покупать капли. Мошенники применили тактику запугивания. Эта психологическая манипуляция подействовала, и женщина побоялась обращаться в полицию. Поэтому пострадавшая от шантажа пани Марина продолжала оплачивать лекарства.

"Я покупала эти лекарства, продавцы мне сильно угрожали. И судом угрожали, и конфискацией. Я покупала эти лекарства, и я их выбрасывала", – поделилась жертва мошенников.

Пенсионерка целый год, с начала лета 2024-го по июнь 2025 года, оплачивала лекарства. Летом 2025-го Марина Р. решила действовать – сама пригрозила судом, заблокировала номера псевдоврачей и прекратила оплачивать ненужные лекарства.

"Но потом я уже начала их пугать. Я говорила: "Еще один раз отправите мне лекарства, я подам на вас в суд". И тогда это все прекратилось", – рассказала Марина Р. На полгода она забыла об этом инциденте.

Фейковый прокурор уверял, что "банду капельщиков" задержали

В конце декабря 2025 года пани Марине поступил звонок. Собеседник представился прокурором Русланом Кириченко. Мужчина уверял, что пенсионерка выиграла иск против "банды капельщиков" и может получить компенсацию в размере более 127 тыс. грн. Но женщина не подавала в суд и даже не обращалась в полицию!

"Неделю назад зазвонил телефон. Я взяла трубку, собеседник представился прокурором Русланом Кириченко. Сказал, что состоялся суд по вашей теме. По тому, что вы получали лекарства. Сказал название лекарств. Вроде бы сделали запрос на "Новую почту", им подтвердили, что я действительно получала эти лекарства. И вот сказал, что эту банду разоблачили и я могу получить компенсацию", – Марина Р. рассказывает, кем представился мошенник.

"Прокурор" втерся в доверие тем, что знал возраст женщины, знал в каком отделении "Новой почты" она получала ненужные лекарства и правильно назвал их. Также фейковый прокурор говорил уверенно и спокойно, чем вызвал доверие к себе.

Кириченко сказал, что нужно внести страховую сумму для выплаты компенсации. Пани Марина предложила использовать часть возмещенных денег как страховку. Но "прокурор" заверил: сначала надо внести страховку для получения денег в полном размере.

"Прокурор уверял, что поймали эту банду, разоблачили их. И я могу получить компенсацию. Денег получается 127 тыс. 354 грн, и вроде бы я могу получить эти деньги. Кириченко сказал, что мне надо выслать первую страховку. Хотя я ему сказала: "Возьмите из той суммы". "Нет, вы ее потом получите", – сказал Кириченко", – пересказала телефонный разговор с мошенником пенсионерка.

Размер страховой суммы составил 15 тыс. грн. Кириченко продиктовал потерпевшей номер карты, на которую надо внести деньги. Но имя получателя отличалось – получатель Илья Тюленев. На вопрос, почему получатель другой, псевдопрокурор заверил, что деньги пройдут через банк и будут зачислены "куда надо".

Потерпевшая Марина Р. поверила псевдочиновнику и перевела деньги. После первого перевода пенсионерке поступил очередной телефонный звонок от фейкового прокурора. На этот раз он заверил, что необходимо внести средства за судебные расходы. На следующий день женщина перевела еще 8 тыс. грн на ту же карту.

"Я оплатила первую страховку. Потом он перезвонил, где-то через час, и сказал: "Вы знаете, за суд надо заплатить". Восемь с чем-то тысяч гривен. Я пошла платить за суд", – рассказывает Марина Р.

Через некоторое время потерпевшая получила еще один звонок. На этот раз собеседница представилась сотрудницей госказначейства Инной. Она сообщила Марине Р., что предыдущие платежи получили, но дополнительно нужно внести уже третий платеж – для уточнения платежных данных и зачисления компенсации. На этот раз потерпевшая перевела еще 6,7 тыс. грн.

На следующий день с женщиной связалась еще одна участница преступной группировки. Она представилась Верой, сотрудницей Нацбанка. Вера пыталась убедить потерпевшую, что суд пересмотрел ее дело и сумма компенсационной выплаты увеличилась вдвое – до 300 тыс. грн.

Но для получения компенсации в большем размере нужно повторно внести страховку. Теперь она составляла уже 24 тыс. грн. На этом этапе схема окончательно вызвала подозрение.

"Потом уже позвонили, говорят: "Вам добавили сумму. Там 300 с чем-то тысяч. Но вы должны заплатить 24 тыс. грн страховки". И тут я уже бросилась думать, что что-то здесь не так. Выкачивают деньги", – объяснила пенсионерка.

Таким образом, за двое суток мошенники обманули пенсионерку на 30,4 тыс. грн. Эксперты по кибербезопасности отмечают, что длительное психологическое давление и апелляция к страху – типичная тактика мошенников, особенно в отношении пожилых людей.

Кем на самом деле оказались мошенники и что делать в подобных случаях

Впоследствии потерпевшая связалась с редакцией OBOZ.UA, рассказала об этой ситуации. Женщина дала номера телефонов мошенников и номер банковского счета, куда перечисляла деньги.

Из этой информации журналистам удалось выяснить личность мужчины, которому потерпевшая отправляла деньги. Им оказался 21-летний житель города Запорожье Илья Тюленев. Журналисты OBOZ.UA не смогли связаться с ним.

Также стало известно, что с августа 2024 года он был зарегистрирован как "ФОП". Но "ФОП" Илья закрыл 28.12.2025, сразу после того, как обманули пани Марину Р. Илья, скорее всего, был дропом, и его карту у него "купили". OBOZ.UA ранее рассказывал, как украинцы сдают свои "ФОПы" в аренду и как это могут использовать злоумышленники.

Если вы или ваши знакомые стали жертвами мошенничества, необходимо немедленно обратиться в киберполицию через веб-сайт или по номеру телефона 0 800 505 170. Если вам известны похожие случаи и вы хотите поделиться – пишите нам на почту [email protected].