В Британии до сих пор не могут открыть завод, где будут изготавливать боеприпасы для Украины: в чем причина

В Соединенном Королевстве до сих пор – более чем через шесть месяцев после запланированного запуска – не открылся завод BAE Systems в Гласкоуде (Уэльс), который должен производить 155-мм артиллерийские снаряды. Ожидается, что это предприятие поможет увеличить поставки военной помощи Украине, а также пополнить внутренние запасы Великобритании.

По информации The Guardian, вышеуказанный завод "считается решающим для увеличения производства боеприпасов" в стране. Работа на нем должна была стартовать прошлым летом, но, по состоянию на февраль 2026-го, так и не началась.

Почему ВПК-предприятие отстает от графика

В BAE Systems подтвердили задержку. Эту ситуацию в компании объяснили решением, принятым в 2025 году примерно на середине строительства, удвоить мощности в Гласкоуде.

Добавим, что завод не возводится с нуля. Он является частью обширного комплекса боеприпасов, стоящего на этом месте с 1940 года.

Комплекс в Гласкоуде простирается примерно на 405 гектарах (1000 акров) и обеспечивает работой около 870 человек. Боеприпасы, изготавливаемые на другом объекте в Вашингтоне (британский населенный пункт на северо-востоке Англии), отправляются в Гласкоуд "пустыми"; там их начиняют взрывчаткой. Новый объект должен увеличить количество изготовленных снарядов в 16 раз (по сравнению с 2023 годом), однако это не создаст большое количество новых рабочих мест, поскольку завод будет в основном автоматизированным.

Представитель BAE Systems заявил: "Наш полностью автоматизированный объект по производству боеприпасов структурно завершен и перешел в фазу испытаний".

"После начала строительства мы приняли стратегическое решение удвоить производственные мощности по сравнению с нашими первоначальными проектами, чтобы увеличить темпы до 16 раз, что повлияло на график. Это современный объект, и поэтому крайне важно уделить необходимое время обеспечению абсолютной точности и безопасности наших людей. Мы также продолжаем поставлять боеприпасы через существующие объекты", – рассказали в компании.

В BAE отказалась комментировать, когда именно планируется открытие завода.

Отметим, что инвестиции в предприятие BAE Systems являются частью более широкого плана. Правительство выделило 150 миллионов фунтов стерлингов для производства БК внутри страны: эти оборонные компании охватывают Вашингтон и Редвей-Грин в Чешире, выпускающие боеприпасы для стрелкового оружия. Завод в Гласкоуде – единственный, строительство которого еще не завершено.

Лондон хочет серьезно нарастить возможности производить взрывчатку дома, чтобы уменьшить зависимость от других стран. Ранее BAE импортировала взрывчатку RDX для артиллерийских снарядов из США и Франции.

Как ранее писал OBOZ.UA, Британия планирует закупить новые немецкие самоходные артиллерийские установки RCH 155. Контракт с производителями KNDS и Rheinmetall на изготовление большой парии страна хочет заключить в ближайшие месяцы.

