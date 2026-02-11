Британия закажет крупную партию САУ RCH 155, которые также ждет Украина: почему это не 'зрада'

Великобритания планирует закупить новые немецкие самоходные артиллерийские установки RCH 155. Контракт с производителями KNDS и Rheinmetall на изготовление большой парии страна хочет заключить в ближайшие месяцы.

Об этом 9 февраля сообщил младший министр по оборонным закупкам Соединенного Королевства Люк Поллард, комментируя соответствующий вопрос парламентария Джеймса Картлиджа. Запрос и ответ на него опубликованы на правительственном сайте Parallel Parliament.

"Переговоры с поставщиком продолжаются, и департамент прилагает все усилия, чтобы как можно скорее довести их до положительного завершения", – заявил Поллард.

Украинский военный портал Defence Express напомнил, что, по состоянию на начало февраля, на вооружении Британии было всего 14 артиллерийских систем калибра 155-мм (это шведские Archer, которые приобрели для "экстренного" закрытия пробела). Дело в том, что свои САУ AS-90 Лондон передал Киеву, планируя заменить их новыми RCH 155.

В завершение разработки RCH 155 британцы уже вложили почти 60 млн евро, а также заказали первый демонстрационный образец. Ожидается, что эта установка прибудет для испытаний аж в 2028 году.

Германия в 2025-м заключила значительно больший контракт – за 1,2 млрд евро она надеется получить 84 единицы RCH 155. "Это происходит в пределах рамочного соглашения на 500 штук, которое может включать другие страны", – отметили в Defence Express.

Также это окно для потенциальных украинских закупок, ведь наша страна ожидает поставки 54 единиц, которые интегрируют в систему "Крапива".

Когда начнется серийная поставка, неизвестно, но британские чиновники уверяют, что минимальная готовность к развертыванию будет достигнута уже к концу десятилетия.

Что известно о САУ RCH 155

RCH 155 (Remotely Controlled Howitzer) – это 155-мм самоходная дистанционно управляемая пушка-гаубица, которая является развитием САУ PzH 2000 (1998 года) и САУ Donar (2008 года). Это первая в мире артиллерийская установка, которая способна вести огонь во время движения.

RCH 155 имеет колесное шасси, построенное на базе узлов и агрегатов немецко-нидерландского многоцелевого бронетранспортера Boxer. Оригинальный двигатель заменен на более мощный, дизельный с турбонаддувом MTU 199TE20, достигающий мощности 815 лошадиных сил.

Корпус – модульный, бронированный, скомбинированный с керамической защитой, с тройным днищем, что обеспечивает максимальную защиту от противотанковых мин и ряда других взрывных устройств.

Общая боевая масса машины достигает 39 тонн, из них масса артиллерийского модуля – 12,5 тонн.

Артиллерийская установка имеет ствол длиной 8 метров (52 калибра), автоматическую систему заряжания с боекомплектом на 30 снарядов и 144 модульных метательных заряда. Предусмотрена также возможность заряжания и выстрелов в ручном режиме.

Дополнительно САУ может оснащаться вспомогательной станцией вооружения (например, пулеметом), имеет дымовой гранатомет, систему защиты от радиационной, биологической и химической опасности (РХБ-защита) и систему вентиляции.

Экипаж состоит всего из двух человек.

Заявленная дальность стрельбы – 40 километров обычными снарядами и до 76,3 километра снарядами V-LAP. Кроме этого, САУ способна применить дальнобойные Vulcano (90 километров) и Excalibur (70 километров). Все они имеют калибр 155-мм и являются взаимозаменяемыми.

Как ранее писал OBOZ.UA, Государственный департамент США одобрил возможность продажи Украине запасных частей для военной техники и вооружения на сумму до 185 миллионов долларов. Таким был ответ на запрос украинского правительства.

