В ближайшие 48 часов США могут атаковать Иран, – Вучич

Президент Сербии Александр Вучич считает, что американские войска несомненно нанесут удары по Ирану. Политик уверен, что Соединенные Штаты атакуют в ближайшие 48 часов.

По словам Вучича, Вашингтон может пойти на такой шаг, чтобы отвлечь внимание от новых документов по делу Джефри Эпштейна. Об этом Вучич сказал в эфире телеканала TV Pink.

Эскалация на Ближнем Востоке

Глава государства подчеркнул, что не верит в том, что публикация документов по делу Эпштейна станет причиной войны против Ирана. Однако политик не исключает, что этот фактор ускорит принятие решений в Белом доме об эскалации против Тегерана.

"Когда появляется подобная ерунда, как это было с Моникой Левински, тогда кого-то начинают бомбить. Я не верю, что это станет причиной, но почти уверен, что это ускорит принятие некоторых решений", – сказал Вучич.

Министерство юстиции США 30 января опубликовало более трех миллионов страниц материалов расследования в отношении осужденного за сексуальные преступления Эпштейна. Публикация состоялась спустя шесть недель после того, как ведомство не уложилось в срок, установленный законом, подписанным президентом США Дональдом Трампом, который обязывал обнародовать все документы, касающиеся Эпштейна.

Напомним, после бомбардировки американскими войсками в 2025 году ядерных объектов в Иране режим начал тайно восстанавливать поврежденную инфраструктуру. Ученые, предположительно, извлекают ядерные активы, в то время как между США и Ираном растет напряженность.

Ранее сообщалось, что протесты в Иране, вспыхнувшие в конце прошлого года, пошатнули "некоторые элементы" режима страны. Из-за этого сейчас власть иранского правительства находится на самом слабом уровне со времен свержения шаха во время революции 1979 года.

Как сообщал OBOZ.UA, американские войска рассматривают возможность нанесения "точечных ударов" по иранским чиновникам. Мишенью для вооруженных сил США могут стать чиновники и командиры, которых американцы считают ответственными за гибель протестующих в Иране.

