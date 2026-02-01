Пережила концлагерь и Вторую мировую: Андре Тан сообщил о потере близкого человека из-за войны

Украинский модельер Андре Тан сообщил о смерти своей бабушки, которая не выдержала психологического давления полномасштабной войны. По словам дизайнера, женщина пережила Вторую мировую войну и концлагерь, однако в преклонном возрасте второй раз столкновение с войной стало для нее роковым.

О личной трагедии Андре Тан написал на своей странице в Instagram в день похорон. Он отметил, что война забрала у него уже нескольких близких людей, а нынешняя потеря стала еще одним болезненным ударом для семьи.

"Сегодня похороны моей бабушки... И я до сих пор не могу принять, что это – реальность. Эта проклятая война забрала у меня очень много, в том числе и близких", – написал дизайнер. По его словам, в начале полномасштабного вторжения он уже потерял бабушку и дедушку, а теперь ушел из жизни еще один близкий ему человек.

Андре Тан рассказал, что его бабушка пережила Вторую мировую войну и была в концлагере. Однако именно постоянные новости о боевых действиях, тревоги, страх и бессилие, связанные с нынешней войной в Украине, стали для нее слишком тяжелым испытанием.

"Она пережила Вторую мировую войну, была в концлагере. И уже в преклонном возрасте пережить войну во второй раз она просто не смогла. Бабушка просто морально не выдержала всего этого ужаса, новостей, страха, боли, бессилия. Того, что ежедневно происходит в нашей стране. Война убила ее не пулями, а тревогой", – отметил модельер.

Дизайнер признался, что эта потеря оставила в его жизни глубокую пустоту. Он также обратился к подписчикам с призывом беречь близких и чаще говорить им о любви и благодарности, подчеркнув, что "завтра может уже быть поздно".

Как писал OBOZ.UA, всего несколько дней назад Андре Тан сообщал о еще одной личной трагедии, связанной с войной. 28 января в результате утреннего российского обстрела Херсона был уничтожен магазин его бренда. Помещение выгорело дотла после попадания во время атаки армии РФ по гражданской инфраструктуре города.

Дизайнер опубликовал фото и видео с места происшествия и отметил, что магазин не работал после ограбления российскими военными в начале полномасштабного вторжения, однако команда сохраняла надежду на его восстановление.

