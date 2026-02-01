Иран тайно возобновляет деятельность на ядерных объектах: спутниковые снимки

После бомбардировки американскими войсками в 2025 году ядерных объектов в Иране, режим начал тайно восстанавливать поврежденную инфраструктуру. Ученые, предположительно, извлекают ядерные активы, в то время как между США и Ираном растет напряженность.

Согласно новым спутниковым снимкам, Иран пытался извлечь материалы из разбомбленных ядерных объектов. Об этом сообщает The Telegraph.

Ядерный потенциал Ирана

Аэрофотоснимки американской компании Planet Labs PBC, специализирующейся на съемке Земли, показывают, что на двух поврежденных зданиях в Исфахане и Натанзе были восстановлены крыши. Это стало первым значительным проявлением активности в этих районах с момента окончания войны.

Эксперты заявили, что строительство может свидетельствовать о попытке иранских ученых вернуть ключевые ядерные активы, которые, возможно, пережили бомбардировку и остались незамеченными Израилем или Соединенными Штатами.

Активность на этих объектах наблюдалась с начала декабря, в течение которого Иран был охвачен протестами и столкнулся с последующими угрозами военных действий со стороны США.

После окончания 12-дневной войны с Израилем в июне 2025, завершившейся вмешательством США, Иран сосредоточился на восстановлении своего арсенала баллистических ракет.

Тегеран провоцирует США

В знак неповиновения Иран также планирует провести учения с боевой стрельбой в Персидском заливе, в нескольких милях от двух американских эсминцев на одном из самых оживленных морских путей в мире.

Ожидается, что быстроходные ударные катера, способные запускать ракеты по военным кораблям, возглавят двухдневные учения в Ормузском проливе, важнейшем энергетическом узле мира. Эти учения вызывают опасения по поводу возможного противостояния с американскими военными кораблями, которые вошли в регион после того, как президент США Дональд Трамп приказал развернуть военно-морские и военно-воздушные силы в пределах досягаемости Ирана.

Американские военные предупредили Корпус стражей исламской революции, военно-морское крыло которого, как ожидается, будет руководить учениями, не предпринимать никаких попыток облета территории или приближения на скоростных катерах.

Напомним, Саудовская Аравия косвенно поддержала администрацию президента США Дональда Трампа в намерении нанести удары по Ирану. Министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман предупредил, что если Трамп не выполнит свои угрозы в адрес Тегерана, режим в итоге станет сильнее.

Ранее сообщалось, что протесты в Иране, вспыхнувшие в конце прошлого года, пошатнули "некоторые элементы" режима страны. Из-за этого сейчас власть иранского правительства находится на самом слабом уровне со времен свержения шаха во время революции 1979 года.

Как сообщал OBOZ.UA, американские войска рассматривают возможность нанесения "точечных ударов" по иранским чиновникам. Мишенью для вооруженных сил США могут стать чиновники и командиры, которых американцы считают ответственными за гибель протестующих в Иране.

