Reuters: признаков компромисса на переговорах Украины и РФ по территориям нет

Трехсторонняя встреча делегаций из Украины, РФ и США, состоявшаяся в Абу-Даби в пятницу, 23 января, не привела к результатам. Как и раньше, никакого компромисса в одном из самых острых вопросов – территориальном – стороны не достигли.

Зато свое "желание" прекратить войну Россия ночью продемонстрировала массированной комбинированной атакой по Украине, продолжив попытки уничтожить украинскую энергетику, пока страну накрыли сильные морозы. О переговорах, которые так и не стали "прорывными", рассказывает Reuters.

Переговоры без компромисса

Встреча украинских и российских переговорщиков в Абу-Даби накануне завершилась без достижения каких-либо компромиссов в одном из самых болезненных вопросов – вопросе территорий. Москва требует от Киева отдать России неоккупированную ею часть Донетчины в качестве предпосылки для прекращения огня. И бешенство из-за того, что Украина не соглашается сдавать врагу свою землю и своих людей даже под огромным давлением США, оккупанты проявили в очередной массированной комбинированной атаке в ночь после переговоров.

Как рассказал по итогам вчерашнего дня президент Украины Владимир Зеленский, так называемый "территориальный вопрос" был центральным на этих трехсторонних переговорах.

"Самое главное, чтобы Россия была готова прекратить эту войну, которую она же начала... Посмотрим, как завтра пройдет разговор и какой будет результат", – отметил Зеленский, добавив, что находится на постоянной связи с украинской делегацией и по итогам пятницы рано делать выводы о результативности переговоров в целом.

Рустем Умеров, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и глава ее делегации, сообщил: на переговорах обсуждались параметры прекращения войны и "дальнейшая логика переговорного процесса".

Reuters напоминает, что переговоры состоялись через день после встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Президент Украины заявил в пятницу, что соглашение о гарантиях безопасности США для Украины готово, и что он только ждет от Трампа конкретной даты и места его подписания.

"Украина хотела надежных гарантий безопасности от западных союзников в случае заключения мирного соглашения, чтобы предотвратить повторное вторжение России, которая не проявила особого интереса к прекращению войны", – пишет издание.

Reuters также напоминает, что Россия постоянно декларирует, что стремится к "дипломатическому решению" – и практически всегда тут же перечеркивает сказанное утверждением, что "продолжит достигать своих целей военными средствами".

И среди ключевых "целей" агрессора, начинавшего полномасштабную войну под предлогом якобы необходимости проведения "денацификации" и демилитаризации Украины – захват как можно больше земли соседнего государства. Земли, которая, как утверждали в Кремле в начале полномасштабной агрессии, Москве не нужна и захватывать которую она якобы не собирается.

"Требование президента России Владимира Путина о передаче Украиной 20% Донецкой области, которые она до сих пор удерживает – около 5000 кв км – оказалась главным препятствием на пути к прорывному соглашению. Зеленский отказывается отдавать землю, которую Россия не смогла захватить за четыре года изнурительной войны. Опросы показывают, что украинцы не очень склонны к территориальным уступкам", – констатирует Reuters.

Но и Москва свои аппетиты утолять не собирается. Пока в Абу-Даби продолжались переговоры, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что требование России, чтобы Украина отдала весь Донбасс, является "очень важным условием".

Для этого в государстве-агрессоре придумали "формулу Анкориджа": под ней российская пропаганда пытается продвигать прихоти Путина, о которых он якобы договорился с Трампом во время встречи на Аляске в августе.

Чтобы не поставить себя в совершенно неудобное положение, в окружении Путина отказываются раскрывать, что именно имеют в виду под "формулой Анкориджа". Однако из многочисленных кремлевских заявлений можно предположить, что Кремль утверждает, будто Трамп пообещал диктатору контроль над всей Донецкой областью при замораживании линии фронта в других регионах, где идут боевые действия.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что около полудня по киевскому времени стало известно, что в Абу-Даби продолжились переговоры Украины, РФ и США. Как и накануне, основная часть дискуссии проходит за закрытыми дверями.

Не изменились и ожидания от этой встречи. Западные медиа убеждены: переговоры завершатся без какого-либо результата, который приблизил бы завершение российско-украинской войны.

