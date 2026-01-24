'Тесная координация': Мерц оценил начало трехсторонних переговоров в Эмиратах

Канцлер Германии Фридрих Мерц высоко оценил переговоры Украины с США и Россией, которые стартовали 23 января в Абу-Даби. По его словам, этот формат является общим намерением партнеров Киева.

Об этом сообщает Ntv. Мерц также сказал в Риме, что между Украиной, Америкой и Европой существует очень тесная координация.

"То, что эти переговоры сейчас проходят именно так, как они проходят, является нашим общим намерением и было согласовано с Соединенными Штатами Америки", – заявил канцлер.

Он также отметил прогресс в отношении гарантий безопасности для Украины.

"На этой неделе президент Зеленский также получил окончательное согласие от американцев на гарантии безопасности, которые мы совместно обсудили здесь", – добавил Мерц, имея в виду предыдущие переговоры в Берлине и Женеве.

Что известно о переговорах в ОАЭ

Мирные переговоры между Украиной, Россией и США в Абу-Даби начались 23 января. В 17:30 министерство иностранных дел ОАЭ сообщило, что переговоры между Киевом, Москвой и Вашингтоном стартовали. А в 20:40 высокопоставленный чиновник из Белого дома сообщил, что "сегодняшняя встреча в Абу-Даби между США, Украиной и РФ была продуктивной", и добавил, что "переговоры продолжатся завтра".

Со стороны Украины ведущими участниками переговорной группы являются секретарь СНБО Рустем Умеров и глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, тогда как команду ведущих должностных лиц министерства обороны России возглавляет глава ГРУ Игорь Костюков.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация во время переговоров в ОАЭ ожидает от России ответов по завершению войны. По его словам, что Рустем Умеров, Кирилл Буданов и Давид Арахамия и Сергей Кислица (которые также входят в переговорную группу) "докладывают почти каждый час".

24 января к переговорам присоединятся заместитель главы ГУР Вадим Скибицкий и начальникГенерального штаба Андрей Гнатов.

По словам Рустема Умерова, первая встреча была "консультацией", и со стороны США в ней, кроме Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера также приняли участие Джош Груенбаум, генерал Дэниел Дрисколл и генерал Алекс Гринкевич.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле заявили, что считают вывод ВСУ с Донбасса "важным условием" для дальнейших переговоров по Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия не готова публично озвучивать детали обсуждаемых формул, в частности так называемой формулы Анкориджа.

Он добавил, что наряду с выводом украинских войск существуют и другие нюансы, которые остаются на повестке дня переговоров.

