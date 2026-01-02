Укрепление НАТО: США инвестируют полмиллиарда долларов в военную инфраструктуру Польши

Соединенные Штаты Америки инвестируют более 500 миллионов долларов в военную инфраструктуру Польши – соответствующее решение уже принято. Это укрепит не только саму страну, но и весь Североатлантический альянс.

Об этом сообщил представитель польского правительства Адам Шлапка в соцсети Х. США сделают инвестиции в инфраструктуру в населенных пунктах Дравско-Поморское, Повидз, Вроцлав и Ласк.

"Крепкие союзы – это реальная безопасность... Сотрудничество с Америкой укрепляет оборону страны и восточный фланг НАТО", – отметил Шлапка.

Накануне Polskie Radio писало, что почти 300 миллионов долларов будет инвестировано в казармы и ангар для обслуживания вертолетов на территории базы в Повидзе, что в Великопольском воеводстве. Более 190 миллионов – на развитие инфраструктуры авиабазы во Вроцлаве.

Ранее мы сообщали о том, что в Польше разработали систему STRATUS, способную мгновенно выводить из строя вражеские дроны. Разработка Гданьского политехнического университета с помощью мощных электромагнитных импульсов нарушает работу или уничтожает электронные компоненты БПЛА.

Это изобретение может перевернуть существующее представление о ПВО и изменить способы защиты критической инфраструктуры и других важных объектов.

Также Польша уже начала устанавливать на восточной границе своей страны новые укрепления против дронов. Укрепления включают в себя военные комплексы подавления воздушных атак – пулеметы, пушки, ракеты и тому подобное. Работы в Польше намерены завершить за два года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Латвии завершили строительство забора на границе с Россией. Вдоль государственной границы построен забор протяженностью около 280 километров, обеспечив непрерывный барьер в тех местах, где он был предусмотрен техническим проектом.

