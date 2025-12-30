Латвия завершила строительство 280-километрового забора на границе с Россией

Правительство Латвии завершило строительство забора на границе с Россией. Вдоль государственной границы построен забор протяженностью около 280 километров, обеспечив непрерывный барьер в тех местах, где он был предусмотрен техническим проектом.

Видео дня

Также продолжается оснащение границы устройствами умных технологий. Об этом сообщает издание Delfi.

Страны Балтии ограждаются от РФ

По словам министра внутренних дел Латвии Рихардса Козловскиса, стратегическая цель страны заключается в создании самой современной системы охраны границы на восточной границе Европейского Союза. В свою очередь, министр финансов Арвилс Ашераденс отметил, что завершение строительства пограничного забора на латвийско-российской границе и параллельное развитие инфраструктуры укрепляют возможности Государственной пограничной службы в повседневной работе.

На данный момент из участка забора, построенного компанией Ceļu būvniecības sabiedrība Igate (Igate), в эксплуатацию переданы 72 км, еще 27 км поданы на сдачу в эксплуатацию.

Обустройство инфраструктуры на границе

Параллельно со строительством забора под руководством продолжаются работы по обустройству остальной инфраструктуры пограничной полосы, включая патрульные дороги, настилы и другие инженерно-технические решения.

В соответствии с приоритетами, определенными Государственной пограничной службой, и решением правительства летом 2025 года Латвия приступила к завершающему этапу строительства инфраструктуры, необходимой для охраны внешней сухопутной границы государства, на приоритетных участках вдоль латвийско-российской границы общей протяженностью около 41,26 км.

Эти работы предусматривают строительство патрульных дорог, из которых 2,9 км пройдут по особенно влажной и болотистой местности вдоль озера Пейтеля. Для обеспечения возможности передвижения по этой территории необходимо возведение понтонных патрульных настилов. В ходе строительных работ также запланировано строительство наблюдательной башни и подъездной дороги у Зилэзерса, обустройство места для спуска катеров и лодок с понтонным причалом на озере Пейтеля, а также строительство железнодорожного переезда и подъездной дороги в подразделении пограничной охраны Ополи.

Инфраструктура на белорусской границе

Также Латвия продолжает координировать работы по созданию инфраструктуры восточной границы на латвийско-белорусской границе, где проект реализуется в соответствии с утвержденным графиком. Строительство ограждения внешней сухопутной границы государства на латвийско-белорусской границе на протяжении почти 145 км было завершено в июле 2024 года.

Под руководством Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) продолжаются завершающие работы по созданию необходимой инфраструктуры на латвийско-белорусской границе на участке реки Даугавы, где строительство пограничного забора не предусмотрено. Завершить эти участки планируется к весне 2026 года. Строительство рокадных дорог у озера Ричу завершено, и начата их передачи в эксплуатацию.

Напомним, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия сократила сроки подготовки к возможным боевым действиям против других стран. В течение ближайших лет прямая российская агрессия угрожает странам Балтии.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин заявил, что на данный момент нет признаков того, что Россия собирается напасть на какую-либо из стран Балтии или на НАТО в целом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!