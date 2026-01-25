Украинцы ожидали рейсы под открытым небом: 'Укрзализныця' развернула пункт несокрушимости в польском Холме. Фото

В польском Холме был развернут Пункт несокрушимости. В первый день его посетили более сотни пассажиров, которые ожидали своего рейса под открытым небом.

Об этом сообщает "Укрзализныця". Отмечается, что на станции Холм, через которую курсируют пять пар пассажирских поездов из Украины, установлены вагоны обогрева для пассажиров. Один из них оборудован игровой зоной для детей, отдельными местами для кормления и пеленания малышей.

Также в доступе есть раскраски и наборы для рисования. В вагонах установлены устройства для подзарядки гаджетов, а посетителей в теплой атмосфере угощают горячим чаем.

Во втором вагоне для пассажиров представлена часть коллекции фоторабот Говарда Баффетта, которая ранее была частью Художественного поезда. Вагоны расположены на третьей платформе.

В транспортной компании добавили, что из-за реконструкции здания вокзала в Холме, которая продолжается с 2024 года, пассажиры вынуждены ожидать рейсы в Украину под открытым небом, в частности в зимний период.

"В Холм курсируют поезда из Харькова, Днепра и Киева. Также эта станция является пересадочным хабом для сообщения с Берлином, Варшавой, Лодзем, Познанью и другими направлениями. Ежесуточно через Холм проходит ориентировочно до трех тысяч пассажиров", – резюмировали ситуацию в "Укрзализныце".

