"Отключения могут длиться более 16 часов": гендиректор Yasno сообщил об изменении ситуации в энергосистеме

Российские обстрелы вместе с сильными морозами вызвали чрезвычайно сложную ситуацию в энергосистеме Украины. Если раньше отключение света в более четырех очередей означали экстренные отключения вне графика, то сейчас страна начинает жить в графиках, которые одновременно применяются к четырем с половиной или даже пяти очередям потребителей.

Об этом в воскресенье, 18 января, на своей странице в Facebook заявил гендиректор энергетической группы компаний Yasno Сергей Коваленко. Он отметил, что прогнозировать дальнейшую ситуацию трудно, ведь ключевой фактор – это вражеские удары по критической инфраструктуре.

Энергоситуация в Украине

По словам Коваленко, в течение выходных (17–18 января) принципиальных изменений не произошло.

Киев до сих пор (по состоянию на воскресенье, 18 января) жил в режиме экстренных отключений: это три часа со светом и 10 часов – без. От района к району условия отличались.

"К сожалению, еще очень много кейсов с авариями в домах. Очень часто – это вопрос к придомовым сетям и ЖЭКа/ОСМД", – обратил внимание Коваленко. Потребителям, которые считают, что у них аварийная ситуация без изменений, он посоветовал сначала обратиться в ЖЭК/ОСМД. После этого электрик должен провести осмотр и сделать выводы. Если проблема местная, он должен исправить ее. Если проблема с сетями, то ЖЭК/ОСМД подадут заявку в сети.

"Днепр и область живут по графику. Но не по тому графику, на который мы раньше просили ориентироваться.

Ситуация в энергосистеме изменилась. Если раньше более четырех очередей означали экстренные отключения вне графика, то сейчас страна начинает жить в графиках в четыре с половиной – пять очередей", – заявил гендиректор Yasno.

"Что это означает? Максимальные интервалы в семь часов без света / три с половиной часа со светом пока неактуальны. График вероятных отключений – неактуален. При ограничениях в пять очередей из шести отключения могут длиться более 16 часов. Это текущая реальность", – объяснил он.

Коваленко уверен, что такие серьезные ограничения все равно лучше экстренных отключений, то есть полной непредсказуемости. "Потому что есть ориентиры – понимание, когда свет должен появиться", – отметил эксперт.

Чего ожидать дальше

Коваленко не сделал конкретных прогнозов, потому что это зависит от обстрелов нашей энергетики Российской Федерацией. Спрогнозировать удары невозможно.

"Нам точно нужно пережить эти сильные морозы – с потеплением потребление должно уменьшиться", – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский вечером 18 января проинформировал, что восстановительные работы после российских атак продолжались: в Киеве над этим практически круглосуточно работают почти 58 тысяч человек. Также реализовываются решения для увеличения импорта электричества.

