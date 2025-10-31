УкраїнськаУКР
Украинские полярники зафиксировали раннее возвращение горбатых китов в антарктические воды. Фото

Михаил Левакин
Новости. Мир
1 минута
57
Украинские ученые с полярной станции "Академик Вернадский" зафиксировали раннее возвращение горбатых китов в район Антарктического полуострова. Считается, что это самая ранняя весенняя регистрация горбачей в районе украинской полярной станции.

Видео дня

Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр. Он отметил, что впервые в этом сезоне китов увидели 20 и 22 октября пассажиры судна Silver Wind в заливе Даллманна и бухте Орн.

Украинские полярники зарегистрировали китов уже 25 октября в проливе Лемейр (антарктический научный центр напомнил, что в Антарктике сейчас весна).

Что говорят в "Вернадском"

"Мы подошли на лодке к северной части острова Ховгард, где раньше видели косаток и антарктических полосатиков. И на этот раз встретили пару косаток, которые завели нас в начало пролива Лемейр. Там мы их потеряли, но впоследствии наткнулись на пару горбачей", – рассказала биолог 30-й украинской антарктической экспедиции Зоя Швыдкая.

Ежегодно весной горбатые киты Южного полушария возвращаются из мест размножения – а это недалеко от экватора – в антарктические воды. В Антарктике вода богата крилем, поэтому горбатые будут питаться здесь до поздней осени.

Изменение климата

Комплексные исследования китообразных, которые продолжаются на "Вернадском" с 2018 года, показали, что иногда горбатые киты остаются здесь даже зимой. Украинские биологи регулярно наблюдали их в зимние (для Антарктики) месяцы.

"Изменение климата, в частности сокращение площади морского льда, и скопление криля позволяют горбатым китам оставаться в районе Антарктического полуострова дольше. Вероятно, те же факторы обусловили и раннее возвращение горбачей сейчас", – объяснила биолог НАНЦ Оксана Савенко.

Новые гости "Вернадского"

Впрочем выяснить, откуда именно приплыли эти киты, пока не удалось. Они оказались новыми для базы.

Дело в том, что на фото зафиксированы только спинные плавники животных. В базе таких изображений значительно меньше, чем снимков хвостовых плавников, по рисункам на которых обычно идентифицируют горбачей.

Как сообщал OBOZ.UA, также на "Вернадском" недавно зафиксировали массовое возвращение пингвинов. На острове Галиндез, где расположена станция, уже насчитывается почти 7 тысяч этих птиц. Речь идет о субантарктических пингвинах, которые с антарктической весны до осени проводят в районе украинской полярной станции брачный сезон.

Также украинские ученые показали зимний выход в Южный океан. Он расположен вблизи острова Галиндез в Антарктиде. Именно там расположена станция "Академик Вернадский" с украинскими полярниками.

