Украинские полярники показали выход в океан вблизи острова Галиндез в Антарктиде. Видео

В субботу, 5 июля, украинские ученые показали зимний выход в Южный океан. Он расположен вблизи острова Галиндез в Антарктиде. Именно там находится станция "Академик Вернадский" с украинскими полярниками.

Видео дня

Эффектное видео было обнародовано на Facebook-странице Национального антарктического научного центра. На нем, в частности, можно заметить, как поверхность воды покрывают ледяные блины – круглые, словно обточенные кусочки льда.

"Это как раз один из этапов формирования морского льда. В случае понижения температуры блины застывают в эластичную ледовую кору (нилас)", – говорится в сообщении ученых.

Отмечается, что поскольку в этот период года акваторию вокруг острова Галиндез запаковывает льдом, выезды на лодках становятся все реже, а на время прекращаются вообще.

"Но пока есть возможность, украинские исследователи выходят работать в океан для отбора образцов и наблюдений за животными. Айсберг со шпилем, ледяные блины и фонтаны китов. Такие зимние наблюдения очень ценны, ведь дают уникальную информацию о поведении животных, в частности китов, в условиях изменения климата", – добавляется в сообщении.

Украинским биологам как раз повезло встретить горбатых китов, которые пускали фонтаны и округляли спину.

Это два распространенных типа поведения горбатых у поверхности воды:

– Фонтанирование – это когда кит делает выдох через дыхало (дыхательное отверстие, расположенное на макушке). Он выпускает струю воздуха и конденсированного водяного пара, из-за разницы давления и температуры над великаном как будто образуется облако и слышен громкий звук, с которым выдавливается воздух. У горбанов фонтан похож на куст и может достигать 3-5 метров в высоту;

– Округление – когда во время ныряния кит сильно выгибает спину в районе плавника. Именно за такую привычку и собственно спинной плавник, что придает телу горбатую форму, этот вид получил свое название.

Ученые также напомнили, что с 2018 года на станции "Академик Вернадский" внедрена комплексная программа по изучению китообразных, которая предусматривает несколько различных видов исследований.

Ранее украинские полярники с антарктической станции "Академик Вернадский" опубликовали уникальную запись. Исследователи продемонстрировали, как общаются косатки.

Стоит отметить, что каждый из нас еще со школы знает, что планета Земля имеет пять океанов – Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый и Южный. Впрочем, наша планета все еще эволюционирует и ученые видят признаки формирования еще одного океана.

OBOZ.UA ранее писал, что украинские полярники сняли невероятное видео, на котором тюлень спрятался от косаток внутри ледника.

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