Семь тысяч на квадратный километр: на станцию 'Академик Вернадский' вернулись пингвины. Фото

На антарктической станции "Академик Вернадский" зафиксировали массовое возвращение пингвинов. На острове Галиндез, где расположена станция, насчитывается уже почти 7 тысяч птиц.

Речь идет о субантарктических пингвинах, которые с антарктической весны до осени проводят в районе станции брачный сезон. Об этом в Facebook сообщает Национальный антарктический научный центр.

Первых пингвинов заметили еще в августе

Биолог 30-й экспедиции Зоя Швыдка рассказала, что первые большие группы птиц начали приходить еще в августе, но когда погодные условия усложнились, то остров пустел. В сентябре присутствие пингвинов было больше, их количество достигало 5,5 тысяч, однако дважды в месяц они снова исчезали

По словам биолога, октябрьские подсчеты свидетельствуют о стабильном наличии этих птиц на Галиндезе. Даже когда большая часть пингвинов уходит в океан питаться, все равно много птиц остается на острове.

Исследователи отмечают, что около 4 тысяч пингвинов сконцентрированы на дальнем конце Галиндеза, а еще до 3 тысяч разместились узкой полосой вдоль берега от мыса Пингвин-Пойнт вплоть до здания станции. Биолог также рассказала, что у пингвинов началась бурная жизнь. Сейчас птицы строят гнезда там, где это уже возможно, при чем за лучшие места и камни ведутся драки. Далее пингвины будут откладывать яйца и выводить потомство.

