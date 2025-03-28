Украина не нуждается во 'внешнем управлении': генсек НАТО сделал громкое заявление

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что у Украины есть легитимное правительство, которое руководит государством. Так он ответил на предложение российского диктатора Владимира Путина ввести в Украине "временное управление" под эгидой ООН для проведения выборов.

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Его заявление процитировала корреспондентка Reuters в социальной сети Х в пятницу, 28 марта. По словам генсека, власти Украины необходимо уважать.

"У Украины есть легитимное правительство, которое нужно уважать, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после того, как президент России Владимир Путин предложил ввести в Украину определенную форму временной администрации для проведения новых выборов", – говорится в сообщении журналистки.

Ранее предложения Путина были отвергнуты в Европейской Комиссии. Представитель ЕК Анита Гиппер сообщила, что Евросоюз концентрируется на достижении устойчивого мира и завершении войны России против Украины, а не на выборах в Украине.

"Путин – преступник, и его разыскивают за военные преступления, и мы не собираемся обращать внимание или комментировать все, что он выдает за пропаганду", – сказала Анита Гиппер.

В правительстве Германии со своей стороны сообщили, что ежедневными атаками на Украину Россия доказывает, что ее цель – не демократия в Украине. "Зеленский легитимный президент и именно он ведет переговоры от имени Украины", – заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт, передает DW.

На заявление диктатора отреагировали также в Министерстве иностранных дел Украины. Спикер ведомства Георгий Тихий сделал россиянам "контрпредложение".

"Встречное предложение: временное управление ООН в России, начиная с Воркуты. Кажется, что местные жители получили бы большую пользу от любого управления, кроме Путина, тратящего миллиарды долларов на свою преступную войну против Украины", – написал Тихий.

В Вашингтоне также отреагировали на очередной маразм Путина. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома подчеркнул, что правление в Украине определяется его конституцией и народом.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 марта на встрече с моряками Путин предложил обсудить введение в Украине временного управления под эгидой ООН. Это, по словам главы государства-агрессорки, якобы нужно для проведения выборов в Украине.

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