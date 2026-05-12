Угрожает голодом десяткам миллионов людей: в ООН бьют тревогу из-за блокирования экспорта удобрений в Ормузском проливе

Андрей Колотовкин
Новости. Мир
Организация Объединенных Наций заявила о риске масштабного гуманитарного кризиса из-за блокирования экспорта удобрений через Ормузский пролив. Иран уже несколько месяцев контролирует стратегический морской путь, через который обычно проходит около трети мировых поставок удобрений. Из-за ограничения судоходства нарушены поставки аммиака, серы, мочевины и других материалов, критически важных для аграрного сектора.

Об угрозе заявил исполнительный директор Управления ООН по обслуживанию проектов Хорхе Морейра да Силва в интервью AFP в Париже, сообщает France 24. Он возглавляет специальную рабочую группу, созданную генеральным секретарем ООН в марте для разрешения ситуации вокруг Ормузского пролива.

По словам Морейры да Силвы, у международного сообщества осталось всего несколько недель, чтобы избежать серьезных последствий. "Мы можем стать свидетелями кризиса, который заставит еще 45 миллионов человек столкнуться с голодом и истощением", – сказал он.

Критические сроки

В ООН отметили, что проблема напрямую связана с посевными сезонами в ряде стран. Некоторые государства Африки должны завершить посевную уже в ближайшие недели, а нехватка удобрений может резко снизить урожайность.

Морейра да Силва заявил, что организация уже несколько недель ведет переговоры со всеми сторонами конфликта, пытаясь добиться прохода хотя бы нескольких судов. По его словам, он провел встречи с представителями более 100 стран, чтобы заручиться поддержкой механизма, который позволит возобновить перевозки.

В то же время США, Иран и страны Персидского залива, которые являются ключевыми производителями удобрений, пока не поддержали план полностью. "Проблема в том, что посевной сезон не может ждать", – сказал представитель ООН.

Последствия блокады

В центре внимания мировых рынков сейчас остаются нефть и газ, однако в ООН предупреждают, что ситуация с удобрениями может ударить по глобальной продовольственной безопасности. Сильнее всего последствия могут ощутить страны Африки и Азии.

По словам Морейры да Силвы, цены на продукты пока не выросли критически, но стоимость удобрений уже "массово увеличивается". Эксперты считают, что это может привести к падению производительности сельского хозяйства и новому скачку цен на продовольствие.

В ООН считают, что во избежание кризиса достаточно обеспечить прохождение через пролив примерно пяти судов с удобрениями и сырьем ежедневно. Организация готова запустить соответствующий механизм в течение семи дней.

"Мы не можем откладывать то, что можно сделать уже сейчас и что является срочным – позволить удобрениям проходить через пролив", – отметил Морейра да Силва.

Даже если движение судов восстановится в ближайшее время, возвращение к нормальной работе рынка, по оценкам ООН,займет от трех до четырех месяцев.

