"Разблокируйте Ормузский пролив": США и Бахрейн презентовали проект резолюции Совбеза ООН

США вместе с Бахрейном внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции по ситуации в Ормузском проливе. Документ предусматривает требование к Ирану прекратить атаки на коммерческое судоходство, убрать морские мины и не взимать незаконные сборы с судов.

Бахрейн, который сейчас является членом Совета Безопасности ООН, выступил соавтором документа. Об этом заявил постоянный представитель США при ООН Майк Волтц.

По словам Волтца, действия Ирана в Ормузском проливе нарушают международное право и противоречат Конвенции ООН по морскому праву. Он подчеркнул, что ограничение свободы судоходства создает угрозу для глобальной стабильности и международной торговли.

Проект резолюции содержит требование к Тегерану прекратить атаки на коммерческие суда, разминировать международный водный путь и обеспечить прохождение гуманитарной помощи. Также документ призывает Иран отказаться от практики взимания сборов с судов, которые проходят через Ормузский пролив.

Американский дипломат заявил, что после объявления о создании в Иране так называемого "Управления проливов Персидского залива" Тегеран пытается установить контроль над международным судоходством. По его словам, от капитанов иностранных коммерческих судов требуют регистрации и уплаты средств за проход международными водами.

Волтц назвал такие действия неприемлемыми и незаконными с точки зрения международного права. Он также призвал членов Совбеза определиться, что они поддерживают: свободу судоходства и международное право, или режим, который, по его словам, "терроризирует соседей и душит мировую экономику".

Напомним, Объединенные Арабские Эмираты начали тайно вывозить нефть через Ормузский пролив на фоне обострения конфликта между Ираном, США и Израилем. Для прохождения опасного участка танкеры отключают системы навигации, чтобы избежать возможных атак со стороны Ирана.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран допустил возможность прохода судов через Ормузский пролив. КСИР 6 мая сообщил о разблокировании пролива, заявив, что возможность безопасного прохода судов возможен лишь по "новым процедурам". При этом никаких подробностей указанных "новых процедур" в КСИР не предоставили.

