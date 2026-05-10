США включили в переговоры по Ирану еще одну страну: что известно

В Майами (штат Флорида, США) 9 мая состоялась встреча высокопоставленных американских чиновников с премьер-министром Катара Мухаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани, что ознаменовало новый этап в дипломатических усилиях США по прекращению конфликта с Ираном. Американские официальные лица считают катарскую сторону "особенно эффективной" в налаживании прямых контактов с иранским руководством.

Катарский премьер в свою очередь прямо из Майами провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии, координируя посреднические усилия. Об этом сообщает Aхios.

Встреча в Майами

Переговоры с премьер-министром Катара провели госсекретарь США Марко Рубио и специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф. По данным источников Axios, катарский лидер изменил свой график и вместо возвращения в Доху из Вашингтона, где он ранее встречался с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, направился во Флориду для экстренных консультаций.

Хотя официальным посредником между Вашингтоном и Тегераном с начала войны выступал Пакистан, Катар все это время активно работал "за кулисами". В центре обсуждения находится одностраничный меморандум. Его цель заключается в официальной фиксации прекращения боевых действий и создании основы для дальнейших полномасштабных переговоров по более сложным вопросам, включая ядерную программу Ирана.

Иран пока не отвечает

После переговоров американце с представителем Катара США все еще ожидают окончательного ответа Ирана относительно предложенного меморандума. Рубио ранее заявлял, что Вашингтон рассчитывал получить ответ "в течение нескольких часов", однако по состоянию на вечер 9 мая движения со стороны Ирана не было зафиксировано.

Помимо Катара и Пакистана, в консультациях в той или иной степени задействованы Египет, Турция и Саудовская Аравия. Поэтому координация плана со всеми сторонами может занять некоторое время.

Напомним, сын убитого верховного лидера Ирана и его фактический преемник Моджтаба Хаменеи уже несколько месяцев не появляется на публике после ранений. Однако, согласно новым оценкам американской разведки, он продолжает играть ключевую роль в формировании военной стратегии страны.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран допустил возможность прохода судов через Ормузский пролив. КСИР 6 мая сообщил о разблокировании пролива, заявив, что возможность безопасного прохода судов возможен лишь по "новым процедурам". При этом никаких подробностей указанных "новых процедур" в КСИР не предоставили.

