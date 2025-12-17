Угроза национальной безопасности: Трамп ограничил въезд в США для граждан еще пяти стран

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел для граждан еще пяти стран ограничения на въезд в США. В частности, новые ограничения касаются граждан Буркина-Фасо, Мали, Нигера, Южного Судана и Сирии – это в дополнение к списку, который уже содержит 12 стран.

Кроме того, ограничения были введены для жителей любых стран, если у этих лиц проездные документы выданы Палестинской администрацией. Соответствующий документ с подписью Трампа обнародовал Белый дом.

Что предшествовало

В первом же абзаце документа нынешний американский президент похвастался тем, что во время первого пребывания в должности "ограничил въезд определенных иностранных граждан", и Верховный суд поддержал эти ограничения.

"Я восстановил эту успешную политику в приказах от 20 января и 4 июня 2025 года", – напомнил Трамп.

По его словам, ограничение въезда иностранных граждан вводится "для защиты США от иностранных террористов и других угроз национальной и общественной безопасности".

В чем "опасность"

Трамп утверждает, что не сам выбирает страны для таких ограничений – список составлен госсекретарем "в координации с генеральным прокурором, министром внутренней безопасности и главой национальной разведки".

"Политика Соединенных Штатов заключается в защите своих граждан от иностранных граждан, которые намерены совершать террористические акты, угрожать нашей национальной и общественной безопасности, подстрекать к преступлениям на почве ненависти или иным образом использовать иммиграционное законодательство в злонамеренных целях", – указано в документе.

Американский президент ссылается на документы, которые граждане указанных стран демонстрируют на таможне в США – мол, такие бумаги или "не в состоянии пройти достаточный скрининг", или не содержат в себе те факты, которые Америка "должна знать" об иностранцах.

"Так, в одной стране такие гражданские документы, как свидетельства о браке и о рождении детей, пишутся от руки и заверяются печатями на обычной бумаге... В другой стране население в основном вообще официально не документирует жизненные события", – жалуется Трамп в документе.

Как сообщал OBOZ.UA, все тысяча с лишним километров пограничной стены между США и Мексикой по приказу Трампа были окрашены в черный цвет – с тем, чтобы металлический забор сильнее нагревался под солнечным светом и перелезать через него было неприятно. Покраска пограничной стены является довольно старой идеей Трампа, однако в 2020-м военные и пограничники отговорили американского президента от бессмысленного и очень дорогого дела.

