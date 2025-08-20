Трамп распорядился покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет: при чем здесь его гольф-клуб и помешает ли решение мигрантам

Сначала все 1127 километров существующей пограничной стены вдоль границы между Соединенными Штатами и Мексикой, а затем и дополнительные километры (потому что нынешняя администрация США намерена "значительно расширить" ее) по приказу президента Дональда Трампа будет окрашено в черный цвет – для "дальнейшего сдерживания незаконных пересечений границы". Красить стену начали с секции барьера в Санта-Тереге, штат Нью-Мексико.

Об этом в Санта-Терезе сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Она также присоединилась к покраске пограничной стены.

Почему выбран черный цвет

"Это сделано именно по просьбе президента, который понимает, что при жарких погодных условиях здесь, внизу, когда что-то окрашено в черный цвет, оно становится еще теплее. Поэтому людям будет еще труднее лазить через стену", – объяснила Ноем.

Причем женщина отметила, что возведенный забор и без того "достаточно высокий, очень тяжелый, почти невозможный" для преодоления.

"Он не только высокий, а также глубоко заходит в землю, что очень затрудняет, если не делает невозможным подкоп под ним. А сегодня мы еще начнем красить его в черный цвет", – сказала американский чиновник.

Сколько это стоит

Строительство уже существующей части пограничного забора стоило американскому бюджету более пяти десятков миллиардов долларов. А вот смета покраски стены в министерстве внутренней безопасности США хранится в тайне.

"Из-за активного процесса закупок для завершения строительства стены было бы безответственно перед американскими налогоплательщиками разглашать реальные числа, поскольку это может повлиять на будущие тендеры", – сказал представитель ведомства по этому поводу.

Однако в 2020 году, как отмечает Washington Post, стоимость покраски составляла 500 миллионов долларов.

Что говорят специалисты

Именно так – американские масс-медиа пытались выяснить указанную смету еще пять лет назад, потому что покраска пограничной стены является старой идеей Трампа. Однако в 2020 военные и пограничники считали, что отказали американского президента от бессмысленного дела. Они объясняли Трампу, что покраска стены ненужна и "существенно усложняет техническое обслуживание" стены в долгосрочной перспективе.

Поэтому в указанном году вместо краски президент распорядился обустроить верхушку стены острыми шипами, чтобы стена "выглядела еще более угрожающе".

Напомним – в 2018 году на возведение этой стены из бюджета потратили более 21 миллиарда долларов. И это без покраски и шипов сверху.

При чем здесь гольф-клуб президента

Именно в гольф-клубе Трампа ему и пришла в голову идея покрасить стену в черный цвет. По его собственному рассказу, в баре клуба есть столешница из черного гранита. Когда Трамп с партнерами по гольфу как-то зашли туда, чтобы заказать хот-доги и напитки, столешница оказалась настолько горячей, что мгновенно обожгла им руки.

Вспомнив это, Трамп и решил покрасить пограничную стену.

Однако специалисты отмечают – да, столешница из черного гранита в прохладном помещении действительно может так разогреться. А вот стена, в условиях пустынной среды – нет. Дело в том, что в пустыне неокрашенный металл и так поглощает значительное количество солнечной энергии, и черная краска увеличит эту способность не более чем на 10%.

