США хотят запрета въезд для граждан десятков стран мира, – Reuters

Администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает новую волну ограничений на поездки – на этот раз под запрет на въезд в США могут попасть граждане еще 36 стран. Все – из-за опасений относительно "иностранных террористов" и проблем с безопасностью, которые указаны во внутренней телеграмме Госдепартамента.

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Об этом сообщает Reuters, который ознакомился с документом. Издание отмечает, что ранее в этом месяце глава США уже подписал прокламацию, которая запрещает въездгражданам 12 стран. Этот шаг, как объяснили в администрации, якобы необходим для защиты национальной безопасности.

А новые ограничения являются частью более широких иммиграционных репрессий, которые администрация Трампа начала в начале его второго срока. Они включают депортацию сотен венесуэльцев, которых подозревают в связях с бандами.

В новой телеграмме, подписанной госсекретарем США Марком Рубио, говорится, что департамент определил 36 стран, которые вызывают беспокойство и могут быть рекомендованы для полного или частичного приостановления въезда, если они не будут соответствовать установленным ориентирами требованиям в течение 60 дней.

Среди причин – "сомнительная безопасность паспортов","отсутствие компетентного или кооперативного правительства", нежелание сотрудничать в выдворении своих граждан, незаконно находящихся в США, и случаи, когда граждане страны были причастны к террористическим актам в Соединенных Штатах или антиамериканской деятельности.

В перечень стран, которые могут попасть под ограничения, входят: Египет, Сирия, Танзания, Гана, Нигерия, Уганда, Камерун, Зимбабве, Вануату, Мавритания, Либерия, Джибути, Кыргызстан и другие.

Это станет существенным расширением действующего запрета, который уже касается граждан 12 стран, среди которых Иран, Ливия, Афганистан, Сомали и Йемен. Кроме того, частичные ограничения уже действуют для жителейВенесуэлы, Кубы, Туркменистана, Сьерра-Леоне, Того и Бурунди.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в конце января 2025 года новосозданная администрация Трампа настойчиво призвала правительство Украины принять неопределенное количество депортированных из США граждан других стран. Чрезвычайный запрос иллюстрирует агрессивную попытку Белого дома найти добровольных партнеров, которые примут депортированных людей.

Ранее Трамп заявил о планах запустить новую программу для мигрантов. Речь идет о так называемой самодепортации - вариант, при котором мигрантам предложат деньги, чтобы они добровольно покинули США.

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