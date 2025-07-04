"Удары говорят сами за себя": Мерц заподозрил связь между атаками России на Украину и разговорами Путина с Трампом

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц видит связь между телефонным разговором российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и последующими массированными авиаударами по Украине. Мерц заметил определенную закономерность в поведении Путина, и последняя воздушная атака РФ на Украину в очередной раз подтвердила его мнение.

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Об этом в пятницу, 4 июля, заявил представитель правительства Штефан Корнелиус на брифинге в Берлине. Его цитирует Tagesschau.

"Канцлер на днях неоднократно заявлял, что у главы России есть определенный шаблон поведения: телефонные разговоры обычно сопровождаются еще более жесткими атаками", – сказал Корнелиус.

Он добавил, что удары России по Украине прошлой ночью лишь подтвердили это впечатление.

"Массированные удары по Украине после телефонного разговора Путина с Трампом говорят сами за себя", – отметил спикер.

Корнелиус также выразил надежду, что эти атаки будут побуждать процесс принятия решений в отношении России, в частности относительно санкций.

Пока президент США Дональд Трамп не принял убедительные предложения Евросоюза по усилению санкций против России, отметило издание.

Как сообщал OBOZ.UA:

В ночь на 4 июля Россия атаковала Украину 550 средствами воздушного нападения, направив на нашу страну 539 дронов различного типа и 11 ракет. Силы ПВО обезвредили 478 целей. Президент Владимир Зеленский отметил, что это был один из самых масштабных ударов врага.

Главный удар враг направил на Киев. Россия массированно атаковала столицу Украины ракетами, ударными и имитационными беспилотниками. В ряде районов Киева зафиксировано падение обломков, вспыхнули пожары, из-за действий врага пострадали 26 мирных жителей, известно об одном погибшем.

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