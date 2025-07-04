'Это был один из самых масштабных ударов': Зеленский отреагировал на новую атаку РФ и заявил о применении дронов-перехватчиков

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную циничную атаку страны-агрессора России на Украину в ночь на 4 июля. По его словам, это был один из самых масштабных ударов врага: всего 550 целей.

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Об этом гарант сообщил в своем Telegram-канале. Он добавил, что над сбиванием российских БПЛА начали работать дроны-перехватчики.

"Сейчас еще продолжаются тушение пожаров и разбор завалов после очередного российского удара. Это был один из самых масштабных воздушных ударов, демонстративно значительный и циничный удар. Всего 550 целей, из них по меньшей мере 330 – российско-иранские "Шахеды", были применены также ракеты, в частности баллистические", – говорится в сообщении.

Президент также добавил, что первые воздушные тревоги в украинских городах и регионах начались почти одновременно с началом обсуждения в медиа телефонном разговоре американского лидера Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Россия в очередной раз демонстрирует, что не собирается заканчивать войну и террор. Только около 9 часов утра уже в эти сутки в Киеве был отбой воздушной тревоги. Жесткая, бессонная ночь", – написал Зеленский.

Главный удар РФ пришелся на Киев, а защитникам неба удалось сбить 270 воздушных целей, еще 208 дронов были подавлены средствами РЭБ.

"Начали работать дроны-перехватчики – десятки сбитий. Делаем все, чтобы развивать это направление защиты наших городов. И очень важно, чтобы сохранялась поддержка партнеров в защите от баллистики. "Петриоты" и ракеты для них являются реальными защитниками жизни", – говорится в сообщении.

Гарант отметил, что от этого удара захватчиков, кроме столицы, пострадали еще Днепровская, Сумская, Харьковская, Черниговская и Киевская области. Сейчас известно о 23 раненых. Всем оказывается помощь. Во многих местах зафиксировано падение обломков дронов и ракет. К сожалению, есть и прямые попадания.

Это в очередной раз доказывает, что без масштабного давления "РФ не будет менять свое тупое разрушительное поведение".

"Надо, чтобы за каждый такой удар по людям и жизни они ощущали соответствующие санкционные и другие удары по их экономике, по их заработкам, по их инфраструктуре. Это единственное, что может быть достигнуто быстро, чтобы изменить ситуацию к лучшему. И это зависит от партнеров, прежде всего от Соединенных Штатов", – резюмировал украинский лидер.

Напомним, страна-агрессор с вечера 3-го и до утра 4 июля атаковала Киев ракетами, ударными и имитационными беспилотниками. В ряде столичных районов зафиксировано падение обломков, вспыхнули пожары, из-за действий оккупантов пострадали мирные жители.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 4 июля в Кировоградской области атаковали российские ударные беспилотники. Известно об одном пострадавшем и повреждении частного дома. Женщина получила легкие ранения.

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