Ударные дроны добрались до Африки: война в Судане вступила в новую фазу

В Судане из-за двух дроновых ударов погибли по меньшей мере 28 мирных жителей. Первая атака произошла по рынку в регионе Дарфур, вторая – вблизи дороги в Кордофане.

В почти четырехлетней войне между Вооруженными силами страны и военизированной группировкой "Силы быстрой поддержки" (RSF) ударные БпЛА начали использоваться для массовых атак относительно недавно. The Guardian со ссылкой на AFP передает, что количество жертв среди гражданских, особенно в регионе Кордофан, значительно возросло в 2026 году.

В период с 1 января по 15 марта погибли более 500 человек, и это только количество, официально подтвержденное ООН.

Что известно о последних дроновых обстрелах

25 марта в городе Сараф Омра, штат Северный Дарфур, погибли "22 человека, включая младенца, и еще 17 получили ранения", сообщил журналистам неназванный медицинский работник местной клиники.

"Дрон врезался в припаркованный грузовик с нефтью, который загорелся вместе с частью рынка", – сказал продавец Хамид Сулейман.

Примерно в 800 км к востоку, далеко от опорных пунктов RSF в Дарфуре, в результате другого удара беспилотника загорелся грузовик, который двигался по дороге в Северном Кордофане.

Источник в местной больнице в Эль-Рахаде рассказал, что 25 марта были госпитализированы 10 человек. Кроме этого, шестеро погибли. "Вчера в больницу прибыли шесть тел, три из них обугленные", – сообщил собеседник.

По данным СМИ, в грузовике между контролируемыми армией городами Эль-Рахад и Умм-Раваба путешествовали гражданские лица. Эта дорога стала объектом многочисленных атак беспилотников как со стороны армии, так и со стороны "Сил скорой поддержки".

