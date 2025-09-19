В Судане в результате удара дрона по мечети погибли 75 человек

В Судане военизированная организация "Силы быстрого реагирования", которая с 2023 года ведет войну с Вооруженными силами страны, атаковала мечеть в лагере для перемещенных лиц в районе города Эль-Фашер. Из-за этого удара погибли по меньшей мере 75 мирных жителей.

Видео дня

Атака была совершена с помощью беспилотника в пятницу, 19 сентября. Об этом пишет France 24.

Подробности инцидента

"Силы быстрого реагирования" провели дроновый обстрел территории возле Эль-Фашера – последней столицы штата в регионе Дарфур, которая все еще находится под контролем суданской армии. Повстанцы штурмуют этот город уже около 18 месяцев.

По данным Центра экстренного реагирования – местной волонтерской группы, координирующей помощь, – жертвами прилета по мечети стали 75 человек. Они погибли в лагере для беженцев Абу-Шук.

"Тела были извлечены из-под завалов мечети", — говорится в заявлении группы.

Журналисты отметили, что в городе по-прежнему нет связи, что затрудняет спасательные операции и проверку данных о точном количестве убитых.

Спутниковые снимки, опубликованные в четверг Лабораторией гуманитарных исследований Йельского университета, показали, что СБР наступают на нескольких фронтах, в том числе вокруг лагеря Абу-Шук и бывшей миротворческой базы ЮНАМИД (совместная миссия Африканского союза и Организации Объединенных Наций). Указанная база теперь используется Объединенными силами Судана, выступающими против СБР.

Если Эль-Фашер падет, "Силы быстрого реагирования" получат полное территориальное господство в регионе, где ООН и правозащитные организации уже сообщали о массовых убийствах, в том числе на этнической почве.

"Каждый день мы получаем все больше сообщений об ужасах, творящихся на местах", – заявил Ли Фунг из Управления ООН по правам человека в Судане.

Данные ООН говорят о том, что с января по июнь 2025 года в стране погибли минимум 3384 мирных жителя, в основном в Дарфуре.

Война в Судане длится уже третий год. Она унесла десятки тысяч жизней, заставила покинуть свои дома около 12 миллионов людей и привела к ситуации, которую Организация Объединенных Наций называет крупнейшим в мире кризисом перемещения населения и голода.

Как писал OBOZ.UA, 31 августа этого года в суданском регионе Дарфур произошел масштабный горный оползень, который привел к огромному количеству человеческих жертв. По предварительным данным, погибло не менее 200 детей, а общее число жертв превысило 1000.

