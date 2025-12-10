Резко потерял высоту и взорвался: в Судане разбился военный транспортный самолет Ил-76, экипаж погиб. Фото и видео

В Судане произошел очередной трагический инцидент. Военный транспортный самолет Ил-76 разбился при попытке посадки.

Обломки загорелись почти сразу после падения, а все члены экипажа погибли. Об аварии уже сообщили местные и международные СМИ, обнародовав и видео с места происшествия.

Что известно об авиакатастрофе

Во вторник на востоке Судана, недалеко от города Порт-Судан, разбился военный транспортный самолет Ил-76. Воздушное судно потерпело крушение во время захода на посадку на авиабазе Осман Дигна.

По словам местных властей, причиной катастрофы стала техническая неисправность, которая привела к резкой потере высоты и последующему взрыву самолета.

Медиа, в частности Al Arabiya, сообщили, что на борту находились представители суданской армии. Среди погибших: Амир Бакри Мухаммад Аль-Хассан – пионер авиационной навигации и технический лейтенант Тарик Аль-Тум Абдулла Якуб.

Сколько всего военных было на борту, суданская армия не уточняет, а официальных данных об общем количестве жертв пока не обнародовали. Оба военных источника, подтвердивших гибель экипажа, предоставили информацию на условиях анонимности.

Ил-76 – тяжелый транспортный самолет советской разработки, который в Судане много лет использовали как ключевую машину для перевозки грузов и личного состава, в том числе и в районах активных боевых действий. Его часто применяли для логистики между разорванными фронтами.

Катастрофа произошла на фоне одного из самых масштабных гуманитарных кризисов в мире. С апреля 2023 года Судан остается в водовороте вооруженного противостояния между регулярной армией и военизированными Силами оперативной поддержки (RSF). Борьба за власть унесла десятки тысяч жизней, а около 12 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома. Еще миллионы находятся в критической потребности гуманитарной помощи, ведь бои продолжаются в разных регионах страны.

Напомним, турецкий военно-транспортный самолет C-130 Hercules упал на границе Азербайджана и Грузии. Министерство национальной обороны Турции подтвердило факт катастрофы, сообщается, что на борту находилось 20 военнослужащих.

Как сообщал OBOZ.UA, в штате Кентукки (США) разбился грузовой самолет McDonnell Douglas MD-11 логистической компании UPS. В момент аварии на борту воздушного судна было около 144 тыс. литров топлива. В результате катастрофы семь человек погибли, еще 11 пострадали.

