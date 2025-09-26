"Учимся у украинцев": Рютте заинтриговал новыми технологиями НАТО против дронов РФ
Страны НАТО не могут сбивать дешевые БПЛА одним лишь традиционным оружием, поскольку ракеты, используемые при этом, очень дорогие. Поэтому Североатлантический альянс быстро перенимает опыт Украины в противодействии российским беспилотникам.
Соответствующее заявление в четверг, 25 сентября, сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Bloomberg. Нидерландский политик объяснил:
"Неразумно сбивать беспилотники стоимостью в тысячу или две тысячи долларов ракетами, которые стоят, может быть, полмиллиона или миллион долларов".
По его словам, страны военного блока "быстро развивают технологии и учатся у украинцев". Рютте заявил, что эти новые системы противодействия дронам будут развернуты в ближайшие недели.
Эти усилия направлены на то, чтобы "в дополнение к более традиционным способам решения этой проблемы у нас была технология перехвата", добавил генеральный секретарь. Он не уточнил, о каком именно оружии идет речь.
Что предшествовало
Нарушения Россией воздушного пространства НАТО приобрели беспрецедентный масштаб. Где-то россияне запускают дроны, где-то – залетают на истребителях, однако Европа трактует инциденты как часть единой стратегии, которую реализует Кремль.
Недавно российский дрон залетел в Румынию вблизи Чилия Веке, Польша впервые сбила вражеские беспилотники, а в Эстонии зафиксировали нарушение воздушного пространства тремя самолетами МиГ-31. Кроме того, два российских самолета пролетели на низкой высоте над польской нефтяной платформой в Балтийском море.
Одной из целей РФ может быть переключение внимания и ресурсов НАТО с поддержки Украины на защиту собственной территории.
Как писал OBOZ.UA:
– Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль резко раскритиковал РФ за вторжение ее военных самолетов в воздушное пространство Эстонии. Он подчеркнул, что такие действия создают серьезные риски для региональной безопасности и подрывают глобальный мир.
– Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил в Совете Безопасности ООН с предупреждением: Варшава не позволит нарушать безопасность стран НАТО и готова действовать в случае повторных атак.
