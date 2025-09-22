'Это не поведение государства, которое стремится к миру': Вадефуль назвал Россию угрозой региональной безопасности

Федеральный министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль в понедельник резко раскритиковал Россию за вторжение ее военных самолетов в воздушное пространство Эстонии. Он подчеркнул, что такие действия создают серьезные риски для региональной безопасности и подрывают глобальный мир. Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, где прозвучало заявление, было созвано именно из-за новых провокаций РФ.

Заявление прозвучало при обсуждении инцидентов с нарушением воздушного пространства Эстонии, а ранее – Польши. Об этом сообщил собственный корреспондент Укринформа. Вадефуль отметил, что международное сообщество имеет право требовать от России соблюдения норм международного права.

"Мы осуждаем это грубое нарушение международного права. Это не является поведением государства, которое стремится сохранить глобальный мир и безопасность, это – поведение государства, которое безрассудно игнорирует международные нормы", – говорит Вадефуль.

Поддержка союзников

Немецкий дипломат подчеркнул, что Германия солидарна с Эстонией и Польшей. Он напомнил, что провокации РФ имеют два очевидных последствия. Во-первых, они доказывают: агрессия России касается не только Украины, но и угрожает безопасности всего региона. Во-вторых, несмотря на призывы Украины к диалогу и предложения прекратить огонь, Москва только усиливает военное давление.

Вадефуль подчеркнул, что ситуация не может считаться локальной проблемой. "Это проблема для всех нас, объединенных в преданности принципам ООН", – отметил он. Министр призвал партнеров не прекращать усилия до тех пор, пока не будет достигнут справедливый мир в Украине.

Угроза миру и безопасности

Представитель Германии напомнил, что Россия не отстаивает принципы международного права, а международное сообщество должно привлечь к ответственности тех, кто ставит под угрозу безопасность. По его словам, только устойчивый мир, основанный на Уставе ООН, может гарантировать стабильность в Европе.

"Наша общая ответственность как государств-членов ООН – привлечь к ответственности тех, кто ставит под угрозу мир и безопасность", – подчеркнул представитель Германии.

Что известно о провокации России в Эстонии

Три российских истребителя МиГ-31 утром в пятницу, 19 сентября, нарушили воздушное пространство Эстонии и приблизились к столице Таллинна. На перехват был поднят F-35 Италии, сообщили СМИ со ссылкой на источники в НАТО. Впоследствии информацию подтвердили в МИД Эстонии, заявив, что вызывают временного поверенного в делах России.

Правительство Эстонии также инициировало консультации по 4-й статье НАТО, которая предусматривает возможность любого государства-члена блока начать обсуждение внутри Альянса, однако не означает автоматического военного ответа.

В минобороны России открестились от обвинений в нарушении эстонского воздушного пространства. Там объявили, что самолеты якобы совершали "плановый перелет" и не отклонялись от согласованного маршрута, который пролегал "над нейтральными водами акватории Балтийского моря".

21 сентября в МИД Эстонии заявили, что страна в понедельник экстренно созовет Совбез ООН из-за провокации РФ. Это первый такой случай за 34 года членства Эстонии в ООН.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил в Совете Безопасности ООН с резким предупреждением в адрес России. Он заявил, что Варшава не позволит нарушать безопасность стран НАТО и готова действовать в случае повторных атак. Заседание состоялось в понедельник в Нью-Йорке.

Также постоянный представитель США при ООН Майкл Волтц призвал Россию немедленно прекратить нарушение воздушного пространства государств-членов НАТО. Заявление он сделал в понедельник во время заседания Совета Безопасности ООН, которое состоялось после вторжения трех российских самолетов в воздушное пространство Эстонии.

