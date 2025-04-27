У Трампа составили новый план на следующие 100 дней президентства: что ждет мир

В команде президента США Дональда Трампа, который на следующей неделе будет отмечать 100 дней с начала второго срока, уже готовят план на следующие 100 дней. Предполагается, что американская администрация сосредоточится на торговле, пошлинах и мирных переговорах.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления официальных лиц Белого дома. В частности, один из чиновников сказал, что у Трампа в запасе есть еще несколько "торпед под водой", но не объяснил, о чем идет речь.

Отмечается, что в следующие 100 дней президентства республиканца его команда сделает акцент на торговых соглашениях и мирных переговорах. Также его администрация планирует активнее действовать в направлении запрета на въезд граждан из нескольких стран.

Агентство информирует, что уже на следующей неделе Трамп намерен посетить штат Мичиган для участия в митинге, посвященном первым ста дням и второму сроку его президентства.

Белый дом стремится подчеркнуть его экономическое видение, высылку нелегальных иммигрантов, изменения во внешней политике и работу Департамента по повышению эффективности правительства (DOGE), главой которого является миллиардер Илон Маск.

По данным Reuters, празднование этих шагов станет частью широкой кампании по продвижению второго срока Трампа, которую один из чиновников Белого дома на условиях анонимности описал журналистам как "фантазию консерваторов".

"В то время как официальные лица Трампа восхваляют скорость и масштабность его усилий перестроить американское общество, критики говорят, что он попрал права граждан и неграждан, оттолкнул союзников и поставил под угрозу господство США в мире", – говорится в публикации.

Журналисты напомнили, что заняв кресло в Белом доме во второй раз в январе 2025-го республиканец прекратил госфинансирование некоторых университетов; урезал права трансгендеров; отменил программы разнообразия, справедливости и инклюзии в федеральном правительстве и их подрядчиках; принял еще несколько непопулярных решений.

"Это оказало широкое влияние на все общество США. Чиновник сказал, что впереди еще много торпед под водой. Это включает в себя больше исполнительных действий, характерных признаков первых 100 дней Трампа, которые, по словам чиновника, будут продолжаться, как "катящийся вниз снеговой ком". Он сказал, что администрация все еще работает над запретом на поездки для граждан нескольких стран", – добавило Reuters.

Как сообщал OBOZ.UA, одним из последних заявлений Дональда Трампа было обещание, что США не выйдут из переговоров по Украине. Он сказал, что "решение уже близко".

Также недавно президент США выдвинул очередные претензии по Панамскому и Суэцкому каналам. По его словам, американские корабли должны проходить через них совершенно бесплатно.

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