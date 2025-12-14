'Стоим там, где стоим': Зеленский озвучил свою позицию по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил позицию Киева относительно нынешней линии разграничения на Донбассе. Он подчеркнул, что украинская сторона не планирует отступать и настроена удерживать контролируемые позиции.

Глава государства также отметил важность поддержки США в этом вопросе и осудил попытки России использовать дезинформацию для продвижения своих интересов. Об этом он сказал, общаясь с журналистами, по дороге в Берлин.

Зеленский пояснил, что украинская позиция сейчас формулируется как "стоим там, где стоим". Он отметил, что это справедливый и реалистичный вариант, который предусматривает прекращение огня по нынешней линии разграничения и дипломатическое решение спорных вопросов.

По его словам, США поддерживают идею свободной или демилитаризованной экономической зоны на Донбассе, однако детали еще обсуждаются.

Президент отметил, что Россия негативно относится к этой позиции и пытается убедить международных партнеров, что Украина якобы должна отступить или что оккупация Донбасса неизбежна.

Он напомнил пример Купянска, где Россия распространяла дезинформацию об "оккупации" и окружении, тогда как реальная ситуация отличалась.

Зеленский подчеркнул, что Россия стремится оккупировать восток Украины политически и дипломатически, не тратя сил на прямые боевые действия. Он указал, что компромиссы, которые предлагали США, предусматривали отход украинских войск, однако украинская сторона считает это несправедливым.

Президент подчеркнул, что любые экономические или буферные зоны должны контролироваться международной полицейской миссией, а уход украинских войск должен сопровождаться аналогичными действиями со стороны России.

"Это вопрос, в котором пока нет ответа. Но он очень сенситивный и очень горячий", – сказал Зеленский.

Напомним, глава государства также подчеркнул, что главным для него является справедливость мирного плана и защита Украины от новых агрессий России.

Как сообщал OBOZ.UA, американские чиновники утверждают, что администрация Трампа готова предоставить Украине гарантии на основании статьи 5 НАТО. Более того, эти гарантии одобрят в Конгрессе, и они будут иметь обязательную юридическую силу.

