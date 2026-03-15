'У нас еще тысячи целей': Израиль готов продолжать военную кампанию против Ирана минимум три недели

Израильские военные планируют продолжать операцию против Ирана как минимум еще три недели. Кампания предусматривает новые удары по объектам в западной и центральной части страны, поскольку, по оценкам армии, впереди остаются тысячи целей.

С заявлением выступил представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эффи Дефрин в комментарии CNN. Он отметил, что военные имеют планы операций как минимум до еврейского праздника Песах, который будут отмечать примерно через три недели.

"У нас еще тысячи целей впереди. Мы готовы, в координации с нашими союзниками из США, с планами как минимум до Песаха. И у нас есть более глубокие планы еще на три недели после этого", – сказал он.

Масштаб кампании

По данным Армии обороны Израиля, с начала кампании против Ирана 28 февраля израильские ВВС совершили около 400 волн авиаударов. Удары наносили по объектам в западном и центральном Иране.

Основной целью операций называют уничтожение инфраструктуры и ликвидацию участников подразделений, которые отвечают за запуск ракет, оборону и производство вооружения. По словам израильских чиновников, с начала войны США и Израиль уже нанесли удары по тысячам целей.

Дефрин подчеркнул, что военные не работают по фиксированному графику. По его словам, операция продлится столько, сколько нужно для достижения поставленных целей. Основная из них – существенно ослабить иранский режим.

Расширение конфликта

Израильские военные также заявили, что масштабная совместная операция США и Израиля против Ирана повлияла на ситуацию в регионе. В частности, группировка Хезболла в Ливане решила присоединиться к конфликту.

По словам Дефрина, во время короткой войны прошлым летом, которая длилась 12 дней, ливанская группировка не вступала в боевые действия. Но теперь, когда боевые действия имеют более широкий масштаб, ситуация изменилась.

"В июне они понимали, что это ограниченная кампания в Иране, поэтому не атаковали. Теперь, когда она стала полномасштабной, они присоединились", – объяснил представитель израильской армии.

Израильские чиновники также допускают, что военные операции на территории Ливана могут продолжаться даже после завершения войны с Ираном. Армия уже перебрасывает дополнительные подразделения к северной границе, пытаясь оттеснить силы Хезболлы и установить контроль над приграничными районами.

