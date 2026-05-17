'У Европы нет времени ждать': министр обороны Эстонии призвал промышленность увеличивать инвестиции в рынок вооружений

В европейских странах сейчас наблюдается рост цен на оборонные товары. В некоторых случаях за последние два года цены на военную технику выросли более чем на 50%, из-за того, что союзники по НАТО увеличивают военные расходы. Одновременно наблюдается парадоксальная ситуация: европейская оборонная промышленность не готова увеличивать инвестиции, прежде чем правительства подпишут контракты.

Об этом рассказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур во время конференции по безопасности Lennart Meri security в Таллинне. Соответственно, европеец призвал промышленность увеличивать инвестиции в рынок вооружений, потому что "Европа не имеет времени ждать до 2030 года".

Что сказал Ханно Певкур

"Цены растут. Я постоянно веду переговоры со своим национальным директором по вооружениям. И мы видим, что когда мы покупали что-то два года назад, а теперь хотим увеличить объемы того, что мы купили, – тот же товар, – цена на некоторые товары выросла примерно на 50-60%", — сказал министр.

Резкий рост цен на оружие и другое военное оборудование усложняет планы расходов НАТО на оборону, поскольку официальная Европа пытается быстро перевооружиться. Одновременно это бремя растет необходимостью финансировать поставки оружия Украине, отметил Ханно Певкур.

По его словам у Европы "нет времени ждать до 2030 года", чтобы улучшить военную готовность, поскольку столкновение НАТО с Россией "может наступить уже в этом или следующем году".

"Если промышленность не понимает, что на рынке будет много денег, то опоздаем", – считает Ханно Певкур.

Расходы на оборону должны оставаться повышенными еще в течение довольно длительного времени, добавил он.

Расходы на оборону

Напомним, что Бельгия увеличила оборонные расходы на 59%, до 14,5 миллиарда долларов (около 12,4 миллиарда евро), что является самым резким ростом расходов на оборону в Европе за прошлый год. Она тратит на эти нужды эквивалент 3,44% своего валового внутреннего продукта, однако даже этого недостаточно, ведь страны НАТО должны выделить не менее 5% ВВП на оборону до 2035 года.

Как сообщал OBOZ.UA, первый транш из масштабного финансового пакета Евросоюза для Украины направят именно на оборону. Речь идет о части из общей суммы в 90 миллиардов евро. Как заявил президент Владимир Зеленский, первые средства этого займа планируют направить прежде всего на развитие внутреннего оборонного производства.

