Бельгия увеличила расходы на оборону более чем на половину, но этого недостаточно – The Brussels Times

Бельгия увеличила оборонные расходы на 59%, до 14,5 миллиарда долларов (около 12,4 миллиарда евро), что является самым резким ростом расходов на оборону в Европе за прошлый год. Она тратит на эти нужды эквивалент 3,44% своего валового внутреннего продукта (ВВП), однако этого недостаточно, ведь страны НАТО должны выделить не менее 5% ВВП на оборону до 2035 года.

Об этом сообщило издание Brusselstimes со ссылкой на газету De Morgen. По военным расходам Бельгия поднялась с 32-го на 28-е место в мире.

Что известно

Так, по данным источников, прямые военные расходы Бельгии сейчас составляют 2,01% ВВП, а дополнительные 1,43% тратятся на устойчивость.

Сюда учтены расходы, связанные с кибербезопасностью, борьбой с терроризмом и инфраструктурой, включая железные дороги. Кроме того, отмечается, что Бельгия тратит дополнительные 4 миллиарда евро ежегодно на сами вооруженные силы.

"Новые данные появились после опубликованного в начале этой недели отчета Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), который показывает, что мировые военные расходы достигли нового рекорда в 2025 году, что стало одиннадцатым годом роста подряд", – говорится в издании.

Там отметили, что под давлением растущих глобальных угроз безопасности и президента США Дональда Трампа все члены НАТО согласились выделить не менее 5% ВВП на оборону до 2035 года, из которых 1,5% могут состоять из более широких расходов, связанных с устойчивостью.

Что предшествовало

Ранее бельгийское правительство одобрило многомиллиардный 10-летний план реконструкции военной инфраструктуры страны. Его целью является поддержка усилий по набору персонала и усиление возможностей кибербезопасности и противовоздушной обороны.

Планировалось значительное военное присутствие в Западной Фландрии, в частности площадка для обучения пилотов ракетных и беспилотных летательных аппаратов в Ломбардсейде и места расположения боевых подразделений в Коксейде и Морследе.

Между тем в Восточной Фландрии планируют создать центр противовоздушной обороны в Урселе и центр морской безопасности в Звейндрехте.

План также предусматривает возвращение в распоряжение Министерства обороны объектов, которые сейчас используются как центры приема беженцев. После окончания срока действия концессий эти объекты будут использоваться как логистические и учебные центры.

Отмечается, что перечисленные пункты будут внедряться поэтапно, в соответствии с имеющимися бюджетными ресурсами.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Украины Михаил Федоров провел разговор с коллегой из Бельгии Тео Франкеном и Испании Маргаритой Роблес. Были согласованы приоритеты сотрудничества с этими странами накануне заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Также мы писали о том, что военные Бельгии впервые задержали "теневой" танкер РФ. Корабль был эвакуирован в порт Зебрюгге для дальнейшего ареста.

